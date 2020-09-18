Новости


«Большой фестиваль мультфильмов» вводит конкурсную программу

В этом году мероприятие пройдет в смешанном формате

Фестивальное движение продолжает приходить в норму - с 29 октября по 9 ноября 2020 года планируется проведение Большого фестиваля мультфильмов. Крупнейший фестиваль анимации в России пройдет в четырнадцатый раз. Впервые БФМ будет организован в смешанном формате — часть программ можно будет увидеть онлайн из любой точки России, а другая часть будет показана в кинотеатрах Москвы.

В этом году, впервые за всю историю фестиваля, БФМ объявил открытый приём заявок на участие в конкурсной программе. Отправить свой фильм на фестиваль может любой желающий до 25 сентября через платформу FilmFreeway. Из зрительского фестиваля БФМ превращается в конкурсный смотр: впервые в этом году огранизаторы пригласят профессиональное жюри выбрать лучшие мультфильмы среди зарубежных и российских короткометражек. Но сохранится и Приз зрительских симпатий — проголосовать за понравившийся фильм зрители смогут на сайте фестиваля.

В рамках БФМ пройдут премьерные показы зарубежных полнометражных и короткометражных мультфильмов. Конкурсную программу можно будет увидеть онлайн из любого города России, а для московских зрителей будет проведена традиционная «Ночь анимации», во время которой будут показаны все фильмы конкурсной программы в большом зале киноцентра «Октябрь».

Для юных зрителей БФМ приготовил новые полнометражные мультфильмы и сборники зарубежных и российских короткометражек. Среди специальных программ этого года: ставшие визитной карточкой фестиваля сборники документальной анимации, ретроспектива режиссёра Екатерины Соколовой, особая подборка фильмов, связанных с феминистской повесткой и многое другое.

«Фабрика мультфильмов» в этом году расширяет географию: участвовать в мастер-классах смогут дети и взрослые из любой точки мира. В течение 6 дней дети смогут придумывать, рисовать, озвучивать и снимать мультфильмы в самых разных техниках не выходя из дома, а научат их этому настоящие мастера своего дела.

БФМ принимает участие в программе Года Германии в России 2020/2021. Благодаря этому зрители смогут увидеть немецкие короткометражные и полнометражные мультфильмы в программе фестиваля, а также посетить онлайн-встречи со специалистами в области анимации из Германии.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

18.09.2020 Автор: Никита Никитин

Новости по теме:

Red Carpet Studio приобрела лицензию на проведение Webfest Berlin

Большой фестиваль мультфильмов впервые пройдет в онлайн-формате

«Окно в Европу» пока не планирует менять даты проведения

Кинофестивали в Сан-Себастьяне и Цюрихе планируют масштабные кинорынки

В Сочи пройдет международный кинофестиваль SIFFA


Самое читаемое

Продолжаем публиковать независимые рейтинги профессионалов киноиндустрии

БК составил рейтинг главных российских актеров последних 10 лет

Подробнее
Она будет заниматься цифровыми активами холдинга

Софья Квашилава получила должность в холдинге «Газпром Медиа»

Подробнее
Локации, визуальная составляющая, декорации, трюки

Где и как снимали фильм «Мулан»

Подробнее
О ее новом месте работы станет известно в понедельник

Софья Квашилава покидает пост директора по контенту Rambler Group

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 