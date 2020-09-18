«Большой фестиваль мультфильмов» вводит конкурсную программу

Фестивальное движение продолжает приходить в норму - с 29 октября по 9 ноября 2020 года планируется проведение Большого фестиваля мультфильмов. Крупнейший фестиваль анимации в России пройдет в четырнадцатый раз. Впервые БФМ будет организован в смешанном формате — часть программ можно будет увидеть онлайн из любой точки России, а другая часть будет показана в кинотеатрах Москвы.

В этом году, впервые за всю историю фестиваля, БФМ объявил открытый приём заявок на участие в конкурсной программе. Отправить свой фильм на фестиваль может любой желающий до 25 сентября через платформу FilmFreeway. Из зрительского фестиваля БФМ превращается в конкурсный смотр: впервые в этом году огранизаторы пригласят профессиональное жюри выбрать лучшие мультфильмы среди зарубежных и российских короткометражек. Но сохранится и Приз зрительских симпатий — проголосовать за понравившийся фильм зрители смогут на сайте фестиваля.

В рамках БФМ пройдут премьерные показы зарубежных полнометражных и короткометражных мультфильмов. Конкурсную программу можно будет увидеть онлайн из любого города России, а для московских зрителей будет проведена традиционная «Ночь анимации», во время которой будут показаны все фильмы конкурсной программы в большом зале киноцентра «Октябрь».

Для юных зрителей БФМ приготовил новые полнометражные мультфильмы и сборники зарубежных и российских короткометражек. Среди специальных программ этого года: ставшие визитной карточкой фестиваля сборники документальной анимации, ретроспектива режиссёра Екатерины Соколовой, особая подборка фильмов, связанных с феминистской повесткой и многое другое.

«Фабрика мультфильмов» в этом году расширяет географию: участвовать в мастер-классах смогут дети и взрослые из любой точки мира. В течение 6 дней дети смогут придумывать, рисовать, озвучивать и снимать мультфильмы в самых разных техниках не выходя из дома, а научат их этому настоящие мастера своего дела.

БФМ принимает участие в программе Года Германии в России 2020/2021. Благодаря этому зрители смогут увидеть немецкие короткометражные и полнометражные мультфильмы в программе фестиваля, а также посетить онлайн-встречи со специалистами в области анимации из Германии.

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18.09.2020 Автор: Никита Никитин