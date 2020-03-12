«МУЛЬТ в кино» вернет «Союзмультфильм» в кинотеатры

Популярный проект «МУЛЬТ в кино», которому в марте 2020 года исполняется 5 лет, и «Союзмультфильм» представят новую серию «Простоквашино» «Все включено», которая расскажет о том, как провел свой отпуск Почтальон Печкин. Показы стартуют 14 марта в кинотеатрах 500 городов страны. Это первый случай за более чем 20 лет, когда проект киностудии выходит в такой широкий прокат.



«22 марта киножурнал «МУЛЬТ в кино» отмечает свой первый юбилей – 5 лет. В связи с этим, мы решили подготовить сюрприз для юных кинозрителей – разнообразили наши выпуски всем известными и полюбившимися персонажами «Союзмультфильма», – сообщила генеральный продюсер интерактивного киножурнала «МУЛЬТ в кино» и телеканала «МУЛЬТ» Татьяна Цыварева в ходе пресс-конференции в Медиацентре «Известий». – Теперь малыши смогут увидеть на большом экране не только современных мультгероев, но и персонажей, на которых выросло не одно поколение».



Она отметила, что аудитория «МУЛЬТ в кино» достигла 5 млн детей и родителей. Киножурнал выходит круглый год – в 800 кинотеатрах более 500 городов страны: от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи. «Мы начинали с полутора сотен сетевых экранов в городах миллионниках, а сегодня география «МУЛЬТ в кино» охватывает всю страну. Наши самые первые зрители уже подросли и теперь ведут на выпуски «МУЛЬТ кино» своих младших сестёр и братьев. И этот первый в жизни киносеанс – точь-в-точь как у их мам и пап когда-то – начнётся с родных мультиков, в том числе с новых историй легендарного «Союзмультфильма», – сказал генеральный продюсер интерактивного киножурнала «МУЛЬТ в кино» Иван Кудрявцев.



По его словам, киножурнал стал третьей отечественной анимационной франшизой в истории по числу зрителей – после ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ (25 млн зрителей) и ИВАНА ЦАРЕВИЧА (12 млн зрителей). По охвату кинотеатральной аудитории «МУЛЬТ в кино» опередил СНЕЖНУЮ КОРОЛЕВУ (4,7 млн), ФИКСИКОВ (4,1 млн), СМЕШАРИКОВ (4 млн) и БЕЛКУ И СТРЕЛКУ (2,2 млн).



«Уверена, сотрудничество «МУЛЬТ в кино» и «Союзмультфильма» приведет наши проекты к новым рекордам просмотров, – заявила председатель правления киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии Горького Юлиана Слащева, – тем более, мы начинаем с премьерного показа новой серии уже завоевавшего зрительскую любовь мультсериала «Простоквашино». У сериала уже 148 миллионов просмотров на YouTube, теперь у него появятся и новые поклонники, которые любят смотреть мультфильмы не только по телевизору или в сети Интернет». Она также сообщила, что сейчас завершается первый сезон популярного мультсериала, и уже в апреле киностудия представит первые серии второго сезона.



Помимо этого, «Союзмультфильм» предложит для показа в рамках «МУЛЬТ в кино» такие свои новые проекты, как «Тайна медовой долины» (детективный мультсериал по сценариям писательницы Дарьи Донцовой), сериал-мюзикл для самых маленьких зрителей «Енотки» и новые серии легендарного «Ну, погоди!».

12.03.2020 Автор: «МУЛЬТ в кино»