MEGOGO Studios стала прокатчиком фильма «Неадекватные люди 2»

10 декабря 2020 года в широкий российский прокат выходят НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 − продолжение нашумевшей истории про Кристину и Виталия. Дистрибьютором фильма выступит MEGOGO Studios.

Зрители вновь встретятся с героями первой части в исполнении Ингрид Олеринской, Ильи Любимова и Евгения Цыганова. В сиквеле к актерскому составу присоединились и новые герои, которых сыграли Никита Санаев, Мария Горяева и известный Stand Up-комик Андрей Бебуришвили. По сюжету сиквела Кристина живет с Виталием тихой семейной жизнью, но ее саркастический взгляд на мир не совпадает с идеалами Виталия. Пока она занимается домашними делами, он все больше времени уделяет работе, и Кристина начинает подозревать, что это как-то связано с появлением в офисе его молодой помощницы Сони.

Первые НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ вышли в прокат 10 лет назад и стали одним из главных кинособытий года, получив пять призов фестиваля российского кино «Окно в Европу» в Выборге, включая гран-при за лучший игровой фильм и приз за лучший сценарий от Союза журналистов России. Картина по-прежнему высоко оценивается зрителем и находится в ТОП-рекомендаций среди фильмов аналогичного жанра на разных онлайн и кино-платформах.

«Все эти годы зрительские просьбы о сиквеле не отпускали меня. Спустя десять лет не только возвращаюсь к тем же персонажам, но и добавляю новых героев, чтобы отмерить эпоху, встретиться с проблемами нашего времени, окунуться в юмористические и актуальные ситуации», − поделился режиссер Роман Каримов.

«У первой части огромная аудитория поклонников, которая будет рада увидеть продолжение любимой картины, − рассказала руководитель проката MEGOGO Studios Вера Кутергина. − Фильм понравится не только тем, кто уже знаком с первой частью, но и новому зрителю».

«Новый фильм сохранил атмосферу и юмор за которые миллионы зрителей полюбили НЕАДЕКВАТНЫХ ЛЮДЕЙ. Определенно картина будет интересна и поклонникам комедий и мелодрам», − добавляет сопродюсер фильма Андрей Шишканов.

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30.10.2020 Автор: БК