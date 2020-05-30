Netflix приобрел один из старейших кинотеатров Лос-Анджелеса

Стриминг-гигант Netfix стал владельцем The Egyptian Theatre, одного из старейших кинотеатров Лос-Анджелеса, открытого еще в 1922 году. Цена покупки не разглашалась. Некоммерческая организация American Cinematheque, владевшая Egyptian Theatre с 1998 года, сохранит возможность организовывать в нем показы по выходным, как только это станет возможным.

О своей заинтересованности в Egyptian Theatre Netflix заявил еще год назад, в апреле 2019-го. В итоге сделка заняла больше года, так как The American Cinematheque приобрела историческую достопримечательность всего за $1 у ныне уже не существующего Управления по перепланировке Лос-Анджелеса. Впоследствии Cinematheque смогла привлечь почти $13 млн на восстановление бывшего Дворца кино. Теперь в реконструкцию кинотеатра собирается инвестировать Netflix.

Данный шаг в направлении сохранения культурного облика и идентичности Лос-Анджелеса горячо приветствовал мэр города Эрик Гарсетти. «The Egyptian Theatre − это грандиозная часть истории Голливуда, представляющая высокую ценность для всего киносообщества Лос-Анджелеса на протяжении уже почти столетия, − отметил глава Netflix Films Скотт Штубер, − Мы с нетерпением ждем возобновления работы кинотеатра, чтобы это снова приносило пользу как любителям кино, так и всему обществу».

Netflix будет использовать легендарную площадку для премьер, показов и других специальных мероприятий. До этого в ноябре прошлого года стриминг-платформа на десять лет арендовала The Paris Theatre, чтобы также проводить показы своих «оскароносных» фильмов.

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30.05.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR