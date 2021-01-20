Число подписчиков Netflix перевалило за 200 млн

Онлайн-гигант Netflix отчитался о результатах деятельности в четвертом квартале 2020 года и по году в целом. Показатели компании значительно превысили прогнозы аналитиков. 2020-й оказался лучшим годом в истории компании, а ее общее число подписчиков сервиса перевалило за 200 млн. И не в последнюю очередь это случилось из-за пандемии Covid-19.

Предполагалось, что по итогам четвертого квартала года число новых подписчиков сервиса увеличится на 6 млн, а на деле они выросли на 8,51 млн. Всего же в течение 2020 года к сервису присоединилось 36,6 млн новых абонентов, общим числом перевалив за впечатляющие 203,7 млн. У ближайшего преследователя и конкурента, сервиса Disney +, только 137 млн подписчиков.

Выручка четвертого квартала составила $6,64 млрд (на 21,5%, чем было год назад). Самыми популярными проектами периода стали четвертый сезон сериала «Корона», а также сериалы «Бриджертоны» и «Ход королевы». Среди фильмов пользовались популярностью картины ПОЛНОЧНОЕ НЕБО, ПАРА НА ПРАЗДНИКИ, РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ХРОНИКИ 2 и другие. Компания заявила, что сейчас у нее в разработке находится более 500 проектов разного уровня и форматов, а также рассказала о намерении показать 71 новый кинофильм в одном только 2021 году.

В 2020 году на производство контента Netflix потратил $11,8 млрд (в 2019-м эта цифра составляла $13,9 млрд). При этом, компания также имеет обязательства по отложенным платежам за сторонний контент. В конце 2019 года они составили $19,5 млрд, а в 2020-м не должны превысить $10 млрд.

Долговые обязательства компании − отдельный пункт отчета. По состоянию на конец 2020 года у Netflix было $15,8 млрд долгосрочного долга. В 2021 году она намерена сохранять его в размере $10−15 млрд. Занимать новые деньги компания не хочет. Кроме того, она намерена изучить возможность возврата денежных средств акционерам через выкуп акций.

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20.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Netflix