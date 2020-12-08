«Национальная Медиа Группа» намерена производить контент для Netflix

«Национальная Медиа Группа» (НМГ), став официальным оператором Netflix в России, намерена делать для него оригинальный отечественный контент. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказала гендиректор НМГ Ольга Паскина. Она пояснила, что холдинг будет предлагать стриминговому сервису свои проекты для инвестиций.
«Мы обсуждаем и производство, и лицензирование своего контента и стороннего, − рассказала Паскина. − Netflix от многих игроков отличает то, что они готовы инвестировать в Россию и производить контент для нашего рынка. Для наших творческих кадров это колоссальная возможность представить свои истории всему миру... Как построен процесс сейчас: мы делаем предложения для Netflix. У них есть и своя исторически сложившаяся система контактов, но сейчас мы это все будем выстраивать вместе».
При этом, глава НМГ заметила, что у холдинга нет «эксклюзива» на предложение контента для Netflix. Так что, если сервис имеет возможность купить что-то напрямую у других российских компаний, минуя холдинг.
Отвечая на вопрос о цензуре в российском Netflix, Ольга Паскина заверила, что ее не будет. При этом, сервис в любом случае будет вынужден соответствовать имеющимся требованиям законодательства, соблюдать возрастные ограничения и использовать маркировки, а сама НМГ, как оператор, готова обсуждать трактовки всего этого с Роскомнадзором.
Netflix будет полностью локализован в России в начале 2021 года. НМГ допускает, что после этого сервис получит возможность продвижения в стране вместе с пакетными предложениями телеком-операторов, в частности − «Ростелекома».
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram
08.12.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: «Коммерсантъ»
More.tv должен выйти на прибыль в 2021 году
«Годзилла против Конга» может уйти на стриминг
«Национальная Медиа Группа» и «Марс Медиа» создали совместную кинокомпанию
Netflix получил русскоязычную локализацию
Netflix нашел партнера для развития в России
«КАРО» будет сдавать кинозалы в аренду зрителямПодробнее
Sony станет дистрибьютором фильмов «СТВ» вместо «Нашего кино»Подробнее
И «Матрицу 4» тоже: Warner Bros. объявила о решении выпустить свои релизы 2021 года на HBO MaxПодробнее
«Гренландия» и «Борат 2» стали самыми распираченными фильмами ноября в РоссииПодробнее