«Национальная Медиа Группа» намерена производить контент для Netflix

«Национальная Медиа Группа» (НМГ), став официальным оператором Netflix в России, намерена делать для него оригинальный отечественный контент. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказала гендиректор НМГ Ольга Паскина. Она пояснила, что холдинг будет предлагать стриминговому сервису свои проекты для инвестиций.

«Мы обсуждаем и производство, и лицензирование своего контента и стороннего, − рассказала Паскина. − Netflix от многих игроков отличает то, что они готовы инвестировать в Россию и производить контент для нашего рынка. Для наших творческих кадров это колоссальная возможность представить свои истории всему миру... Как построен процесс сейчас: мы делаем предложения для Netflix. У них есть и своя исторически сложившаяся система контактов, но сейчас мы это все будем выстраивать вместе».

При этом, глава НМГ заметила, что у холдинга нет «эксклюзива» на предложение контента для Netflix. Так что, если сервис имеет возможность купить что-то напрямую у других российских компаний, минуя холдинг.

Отвечая на вопрос о цензуре в российском Netflix, Ольга Паскина заверила, что ее не будет. При этом, сервис в любом случае будет вынужден соответствовать имеющимся требованиям законодательства, соблюдать возрастные ограничения и использовать маркировки, а сама НМГ, как оператор, готова обсуждать трактовки всего этого с Роскомнадзором.

Netflix будет полностью локализован в России в начале 2021 года. НМГ допускает, что после этого сервис получит возможность продвижения в стране вместе с пакетными предложениями телеком-операторов, в частности − «Ростелекома».

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

08.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Коммерсантъ»