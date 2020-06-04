Александр Невский завершил работу над новым триллером

Александр Невский завершил работу над триллером ТЕМНЫЕ МЕЧТЫ (In Dreams), главную роль в котором сыграла Бьянка Ван Дамм, дочь легендарного Жан-Клода Ван Дамма. Невский выступил продюсером картины, вместе с президентом кинокомпании ETA Films Эриком Бреннером, известным своими фильмами СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ и ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ.

«Жан-Клод Ван Дамм является одним из кумиров моей юности и я рад участвовать в первом большом проекте его дочери, − говорит Александр Невский. − Для Бьянки Ван Дамм картина ТЕМНЫЕ МЕЧТЫ является полноценным дебютом, так как до этого она появлялась на экране лишь в эпизодических ролях. Бьянка великолепно справилась с главной ролью и имеет все шансы стать международной кинозвездой! Она красива, как супермодель, но при этом виртуозно владеет боевыми искусствами и является хорошей актрисой».

Съемки фильма прошли в конце прошлого года в Санто-Доминго − столице Доминиканской Республике и были завершены еще до наступления эпидемии коронавируса. Весь постпродакшен был осуществлен в Лос-Анджелесе.

ТЕМНЫЕ МЕЧТЫ будут представлены международным дистрибьюторам на крупнейшем кинорынке Marche du Film, который пройдет онлайн с 22 по 26 июня. Премьера и мировой прокат запланированы на осень.

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04.06.2020 Автор: БК