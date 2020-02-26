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Боб Айгер покинул пост гендиректора Disney

Ему на смену пришел Боб Чапек

В корпорации Disney меняется руководство. Пост генерального директора покинул Роберт Айгер, занимавший эту должность с 2005 года. Об этом сообщает пресс-релиз компании. Совет директоров The Walt Disney Company назначил на место Айгера Боба Чапека. Он вступил в должность сразу после принятия Советом этого решения. 

Чапек работет в Disney с 1993 года. В последнее время он руководил подразделением, которое занималось парками развлечений и потребительскими продуктами. Айгер останется в компании, взяв на себя роль исполнительного директора и куратора творческих работ. Кроме того, Айгер останется главой Совета директоров The Walt Disney Company до конца срока истечения его контракта. Он заканчивается 31 декабря 2021 года.

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26.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Disney

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