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В Москве построят еще одну киностудию

Новые павильоны появятся в районе Очаково-Матвееевское

В столице появится еще один производственный кинокластер. В районе Очаково-Матвеевское построят новые кинопавильоны. Об этом сообщает сайт мэрии Москвы. Здание площадью более 5 тыс. кв. метров появится по адресу: проезд Стройкомбината, вл. 4, стр. 1-4. Сейчас на данном участке расположены производственные и административные здания и гаражи. Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки по этом объекту было принято на Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) накануне.

Новая студия строится на деньги инвестора, имя которого не называется. Площадь застраиваемой территории − 0,3 гектара. Площадь новых съемочных павильонов составит 5,6 тыс. кв.м. Высота зданий и сооружений будет не больше 15 метров.

Проект изменений в правила землепользования и застройки вынесут на публичные слушания.

Кроме того, накануне, стало известно, что творческое объединение «Красная звезда» Минобороны России построит новый кинотелецентр в столичном районе Сокольники. Общая площадь новых зданий составит 75,5 тыс. кв.м. 

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13.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Mos.ru

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