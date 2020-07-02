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Новая Зеландия выделит дополнительные $48 млн в помощь киноиндустрии

Это будут прямые инвестиции в конкретные кино- и телепроекты, снятые на территории страны

Правительство Новой Зеландии направит $48 млн (74,4 млн новозеландских долларов) в помощь киноиндустрии и телевидению, чтобы отрасли смогли быстрее оправиться от экономических последствий эпидемии коронавируса. Финансовый пакет был объявлен в среду министром искусств, культуры и наследия Кармелем Сепулони.

Интересно, что речь идет о прямых вливаниях живыми деньгам. Так, $32,3 млн (50 млн новозеландских долларов) пойдут в специальный фонд, который должен будет профинансировать в общей сложности пять новых проектов (кинофильмы или мини-сериалы). Еще $15,1 млн (23,4 млн новозеландских долларов) будет распределено через Комиссию по вещанию (NZ On Air) и Новозеландскую кинокомиссию (New Zealand Film Commission). Эти деньги будут направлены в помощь фильмам и сериалам, которые были закрыты или заморожены в производстве, что привело к дополнительным расходам их создателей.

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02.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety

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