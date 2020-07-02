Новая Зеландия выделит дополнительные $48 млн в помощь киноиндустрии

Правительство Новой Зеландии направит $48 млн (74,4 млн новозеландских долларов) в помощь киноиндустрии и телевидению, чтобы отрасли смогли быстрее оправиться от экономических последствий эпидемии коронавируса. Финансовый пакет был объявлен в среду министром искусств, культуры и наследия Кармелем Сепулони.
Интересно, что речь идет о прямых вливаниях живыми деньгам. Так, $32,3 млн (50 млн новозеландских долларов) пойдут в специальный фонд, который должен будет профинансировать в общей сложности пять новых проектов (кинофильмы или мини-сериалы). Еще $15,1 млн (23,4 млн новозеландских долларов) будет распределено через Комиссию по вещанию (NZ On Air) и Новозеландскую кинокомиссию (New Zealand Film Commission). Эти деньги будут направлены в помощь фильмам и сериалам, которые были закрыты или заморожены в производстве, что привело к дополнительным расходам их создателей.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
02.07.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Variety
Представители киноотрасли обсудили проблемы возобновления кинопроизводства в мире
Стало известно, когда Москва может разрешить возобновление кинопроизводства
В Подмосковье разрешили снимать кино
Фонд кино продлевает сроки приема заявок на господдержку кинопроизводства и кинопоказа
Санкт-Петербург разрешил возобновить съемки фильмов