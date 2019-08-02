Новости


Компанию-измеритель Nielsen хотят продать по частям

Рыночная стоимость компании оценивается игроками в $17 млрд

Аналитическую американскую компанию Nielsen, которая проводит маркетинговые измерения в индустрии товаров повседневного спроса, медиаизмерения и исследования потребителей, планируют продать. Об этом пишет газета New York Post.

Отмечается, что в какой-то момент компанию планировал купить инвестиционный банк Goldman Sachs, который является одной из крупнейших подобных организаций в мире. Однако сделка так и не состоялась. Издание указывает на то, что владельцы Nielsen предпочли бы продать компанию полностью, но рассматривают также и вариант продажи по частям.

Рыночная стоимость Nielsen в данный момент оценивается игроками в $17 млрд, сюда также включены и долги компании.

Как утверждается на сайте компании, Nielsen входит в список S&P 500 и проводит измерения в более чем 100 странах, охватывая более 90% мирового населения. Компания-измеритель предоставляет клиентам полноценное видение того, «что потребители смотрят» (контент, рекламные ролики) и «что потребители покупают» (категории, бренды, продукты), и помогает им выявить, как одно влияет на другое.

02.08.2019 Автор: Дмитрий Некрасов

Источник: New York Post

Самое читаемое

Издание составило топ-40 звезд моложе 40

Александр Петров стал единственным российским актером, вошедшим в свежий список Forbes

Подробнее
Он подал соответствующее заявление в прокуратуру

Московский адвокат потребовал запретить фильм «Та еще парочка» на территории РФ

Подробнее
Новости от UPI, ЦПШ, «Вольги», «Кинолэнда», «СБ Фильма», «ПРОвзгляда» и других

Обзор изменений графика релизов России за неделю с 22 по 28 июля

Подробнее
Все только начинается

Международная касса: рекорды Disney

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru Rambler's Top100
 
 