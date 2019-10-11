«Ника» начала прием заявок

Российская Академия кинематографических искусств начинает прием заявок на участие в конкурсе на соискание Национальной кинематографической премии «Ника» за 2019 год. Прием заявок продлится до 20 декабря 2019 года.

Для того, чтобы оформить заявку необходимо заполнить электронную анкету на сайте премии, а также прислать в адрес Российской Академии кинематографических искусств (Москва, Газетный переулок, 5) письмо на бланке студии о включении фильма в конкурс на соискание премии. В нем нужно указать номинации, по которым выдвигается фильм и/или работа в фильме, имя и фамилию номинанта, наличие поддержки Министерства культуры РФ, приложить копию прокатного удостоверения фильма. Письмо должно быть заверено печатью и подписью руководителя.



Наряду со студиями правом выдвижения фильмов и работ обладают также профессиональные гильдии и ассоциации.

Фильмы предоставляются на DVD (5 шт.) для рассылки членам Академии, проживающим в других регионах России, за рубежом и не имеющим возможности выхода в Интернет.

Торжественная церемония вручения премии пройдет в первом квартале 2020 года.

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11.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ника