Названы победители премии «Ника»

Старейшая российская кинематографическая премия «Ника» огласила победителей 2019 и 2020 годов. Лидером по числу номинаций за фильмы 2020 года была лента Андрея Кончаловского ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Она претендовала на девять наград, но получила четыре из них, в том числе за лучший фильм. Семь номинаций было у фильма БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК Андрея Зайцева (он получил две награды), шесть − у картины СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ Михаила Локшина (она получила три премии).

Полный список победителей «Ники» за 2020 год выглядит следующим образом:

Лучший игровой фильм

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

KITOBOY

ПУГАЛО

ДОКТОР ЛИЗА

БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК

Лучшая мужская роль

Андрей Бурковский (ДОКТОР ЛИЗА)

Александр Паль (ГЛУБЖЕ!)

Александр Карнаушкин (СЕДЬМОЙ ПОБЕГ ПО КОНТУРУ ЗЕМНОГО ШАРА)

Лучшая женская роль

Юлия Высоцкая (ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!)

Наталья Павленкова (КОНФЕРЕНЦИЯ)

Валентина Романова-Чыскыырай (ПУГАЛО)

Чулпан Хаматова (ДОКТОР ЛИЗА)

Лучшая мужская роль второго плана

Юра Борисов (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)

Сергей Дрейден (БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК)

Владимир Майзингер (ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА)

Лучшая женская роль второго плана

Татьяна Догилева (ДОКТОР ЛИЗА)

Анна Уколова (ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ)

Ольга Лапшина (КОНФЕРЕНЦИЯ)

Лучший фильм стран СНГ и Балтии

ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЕСЕН ФАРИДЫ (Узбекистан)

ОТ СМЕРТИ ДО СМЕРТИ (Азербайджан)

ШАМБАЛА (Киргизия)

ЖАНЫМ, ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (Казахстан)

ЖЕЛТАЯ КОШКА (Казахстан)

Лучший неигровой фильм

КОТЛОВАН

ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВАЮЩИЙ

СОЛЬ

Лучший анимационный фильм

«10 000 безобразных пятен»

«Мелодия струнного дерева»

«Боксбалет»

Лучшая режиссерская работа

Дмитрий Давыдов (ПУГАЛО)

Андрей Кончаловский (ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!)

Андрей Зайцев (БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК)

Лучшая сценарная работа

Андрей Кончаловский, Елена Киселева (ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!)

Михаил Сегал (ГЛУБЖЕ!)

Юлия Лукшина, Дмитрий Данилов (ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА)

Лучшая операторская работа

Ирина Уральская (БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК)

Игорь Гринякин (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)

Андрей Найденов, R.G.C. (ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!)

Лучшая музыка к фильму

Алексей Айги (НАЗАД В СТЕПЬ К САРМАТАМ)

Анна Друбич (ГИПНОЗ)

Юрий Потеенко (ДОКТОР ЛИЗА)

Лучшая работа звукорежиссера

Полина Волынкина (ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!)

Дэвид Вранкен (KITOBOY)

Иво Хегер (БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК)

Лучшая работа художника

Александр Загоскин (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)

Ираида Шульц (БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК)

Ирина Очина (ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!)

Лучшая работа художника по костюмам

Константин Мазур (ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!)

Елена Химичева (БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК)

Татьяна Патрахальцева, Галя Солодовникова (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)

Лучшая работа режиссера монтажа

Сергей Тараскин, Каролина Мачиевска (ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!)

Каролина Мачиевска, Филипп Юрьев, Александр Крылов (KITOBOY)

Мария Лихачева, Дмитрий Слобцов (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)

Открытие года

Михаил Локшин (режиссер), СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ

Семен Серзин (режиссер), ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА

Филипп Юрьев (режиссер, сценарист), KITOBOY

На звание лучшего фильма 2019 года претендовало пять картин. Это АЙКА Сергея Дворцевого, ГРЕХ Андрея Кончаловского, ДЫЛДА Кантемира Балагова, ОДЕССА Валерия Тодоровского и ФРАНЦУЗ Андрея Смирнова. Победителем стал фильм ФРАНЦУЗ. Балагов, Дворцевой и Смирнов таже были представлены в номинации «Лучший режиссер». Победителем здесь назван Андрей Смирнов.

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26.04.2021 Автор: Артур Чачелов