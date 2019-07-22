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НМГ пришла за блогерами

Медиахолдинг купил долю в агентстве Hype Agency

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) продолжает пополнять пакет активов. Медиахолдинг приобрел 50% акций Hype Agency, сообщает AdIndex. Это агентство специализируется на рекламных кампаниях в Интернете. Оно работает с популярными блогерами, а 19 из них подписаны с Hype Agency на эксклюзных контрактах. Охват подписчиков у каждого из таких блогеров на YouTube или в Instagram − от 150 тыс. до 1 млн человек, а совокупный охват блогеров Hype Agency − 40 млн подписчиков.

На фоне снижения цифр молодежного телесмотрения и уменьшения бюджетов на телерекламу крупные холдинги обращают все большее внимание на Интернет. Новый актив выводит НМГ на рынок так называемого инфлюэнс-маркетинга. Сегодня − это самый быстрорастущий вид онлайн-видеорекламы. По итогам 2018 года объем этого рынка составил 9 млрд руб., а к концу 2019-го может достигнуть 14 млрд рублей.

Сумма сделки не сообщается.

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22.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: AdIndex

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