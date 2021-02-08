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«Национальную Медиа Группу» покинут еще три топ-менеджера

Как и ушедшая ранее Ольга Паскина, все они − выходцы из «ПрофМедиа»

После ухода из компании главы «Национальной Медиа Группы» холдинг покинут еще три топ-менеджера. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники на медиарынке. Речь идет о первом заместителе гендиректора Елене Верман, заместителе гендиректора по стратегии и инвестициям Алексее Янчишине и заместителе гендиректора по работе с персоналом Виктории Жулинской. Все трое − из команды покинувшей холдинг Ольги Паскиной. Вместе они работали в холдинге «ПрофМедиа».

В НМГ подтвердили уход одного лишь Алексея Ячиншина. Елена Верман сама рассказала РБК об уходе из компании к концу марта. Новые места работы уходящих топ-менеджеров не называются. Нет информации о том, кто придет им на смену.

Напомним, бывший гендиректор «Национальной Медиа Группы» Ольга Паскина покинула холдинг 5 февраля. С 8 февраля главой компании стала Светлана Баланова − выходец из конкурирующего холдинга «Газпром-медиа». При этом, РБК замечает, что Баланова− дочь одного из основателей НМГ Евгения Баланова. 

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08.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК

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