Россия не будет выделять рибейты иностранным проектам в 2020 году

Единственный из имевшихся претендентов на первые российские федеральные рибейты 2020 года, предназначенные для иностранных компаний, получил отказ. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники. Речь идет о китайской компании FunAge, которая планировала сделать адаптацию фильма СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ.
Китайский проект называется ПРИКЛЮЧЕНИЕ ZQ. Он мог претендовать на возмещения от 30 до 40% потраченных на съемки в нашей стране средств, однако получил отрицательное заключение экспертного совета, рассматривавшего сценарий будущей картины. В совет входят представители Минэкономразвития, РЭЦ и Минкультуры. РБК уточняет, что против китайского проекта выступила министр культуры Ольга Любимова.
Других претендентов на российские рибейты в этом году нет и не будет из-за пандемии. Таким образом, фактически программа этого года может считаться сорванной. Напомним, что на нее были выделены 70 млн рублей, которые распределены внутри нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Агентом по предоставлению субсидий назначен «Российский экспортный центр» (РЭЦ). Всех претендентов на эти средства оценивает экспертный совет, в который входят представители Минэкономразвития, РЭЦ и Минкультуры.
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03.09.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: РБК
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