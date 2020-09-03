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Россия не будет выделять рибейты иностранным проектам в 2020 году

Единственный претендент на них получил отказ

Единственный из имевшихся претендентов на первые российские федеральные рибейты 2020 года, предназначенные для иностранных компаний, получил отказ. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники. Речь идет о китайской компании FunAge, которая планировала сделать адаптацию фильма СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ.

Китайский проект называется ПРИКЛЮЧЕНИЕ ZQ. Он мог претендовать на возмещения от 30 до 40% потраченных на съемки в нашей стране средств, однако получил отрицательное заключение экспертного совета, рассматривавшего сценарий будущей картины. В совет входят представители Минэкономразвития, РЭЦ и Минкультуры. РБК уточняет, что против китайского проекта выступила министр культуры Ольга Любимова.  

Других претендентов на российские рибейты в этом году нет и не будет из-за пандемии. Таким образом, фактически программа этого года может считаться сорванной. Напомним, что на нее были выделены 70 млн рублей, которые распределены внутри нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Агентом по предоставлению субсидий назначен «Российский экспортный центр» (РЭЦ). Всех претендентов на эти средства оценивает экспертный совет, в который входят представители Минэкономразвития, РЭЦ и Минкультуры.

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03.09.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК

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