Disney отправит «Землю кочевников» в гибридный прокат

Один из основных претендентов на призы будущего наградного сезона, фаворит критиков и премии «Оскар» фильм Хлои Чжао ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ выпустят в гибридный прокат. Схема работы с фильмом будет отчасти схожей с той, о которой объявила компания Warner Bros.: картину выпустят в кинотеатрах и, одновременно, на стриминговом сервисе Hulu.

Впрочем, обозначенная схема не так проста, как кажется. Поначалу в США компания Searchlight Pictures (принадлежит Disney) намерена пустить ленту в трехнедельное превью в кинотеатрах IMAX. Это случится уже 29 января. В остальных работающих к тому моменту кинотеатрах страны картина выйдет только 19 февраля. Тогда же она станет доступна на Hulu. Международный прокат ленты, которым занимается Disney, как ожидается, начнется с 4 марта. В России ленту Хлои Чжао планируют выпускать и вовсе лишь 25 марта.

На данный момент у картины имеется внушительный список кинонаград – в том числе приз за лучший фильм 77го международного кинофестиваля в Венеции, приз зрительских симпатий кинофестиваля в Торонто, главный приз фестиваля операторского искусства Camerimage в Лодзи (Польша), призы за лучшую режиссуру Национального общества кинокритиков США, ассоциаций кинокритики Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Чикаго Бостона, и множество других призов.

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15.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety