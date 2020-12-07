Александр Роднянский сосредоточил у себя 99,8% акций «Нон-Стоп Продакшн»

Александр Роднянский получил полный контроль над «Нон-Стоп Продакшн», сосредоточив в своих руках 99,8% компании. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Ранее продюсер через кипрскую «Снапфлай Лимитед» владел 51% компании вместе с соратником Сергеем Мелькумовым, а 49% акций были у компании Excalibur, связанной с холдингом «Аграркредит» − правоприемником обанкротившегося инвестора «Нон-Стоп Продакшн» − Международного банка Азербайджана (МБА).
Перераспределение долей произошло в рамках урегулирования финансовых споров с «Аграркредит». «Коммерсантъ» сообщает, что стороны заключили мирное соглашение, которое снимает ранее предъявленные претензии инвесторов по отношению к «Нон-Стоп Продакшн» и кипрской компании AR Films. Проблемы с кредиторами могли быть выявлены потенциальными партнерами и рисковали застопорить проекты. Теперь продюсер сможет ими спокойно заниматься. В частности, недавно было объявлено о сериале, который будет создаваться совместно с американской платформой Topic. Также в скором времени обещают заявить и другие проекты.
«Для развития этих проектов нужно было привести компанию в полноценный вид, − приводит слова Роднянского «Коммерсантъ». − Правопреемники МБА не были заинтересованы в развитии бизнеса, поэтому я инвестировал в «Нон-стоп Продакшн», став контролирующим собственником. Параллельно мы разобрались с исками, заключили по всем мировые соглашения».
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07.12.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: «Коммерсантъ»
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