Библиотека Okko пополнится в мае различными новинками

Теперь в библиотеке мультимедийной платформы стало еще больше единиц контента, в том числе отечественных и зарубежных эксклюзивов, анимационных мультсериалов и оригинальных проектов Okko.

С 29 апреля: ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА

Студия Legendary Entertainment совместно с Toho реанимировали самую безумную из киновселенных, так называемую Вселенную монстров — MonsterVerse. Её признанный король Годзилла исцеляется при помощи радиации и сражается с гигантскими трёхголовыми ящерами. Но организация «Монарх», которая пытается контролировать и сдерживать всех обнаруженных монстров, вынуждает Годзиллу сойтись в жестокой схватке с недавно обнаруженным повелителем острова Черепа Конгом. В далёком 1962 году японцы уже сталкивали двух титанов в фильме «Кинг-Конг против Годзиллы» и в той схватке на вершине Фудзиямы не было окончательного победителя. Что же, любимые герои выходят во второй раунд.

С 30 апреля: МОНСИКИ

Увлекательный мультфильм про существ, каждое из которых воплощает собой одну эмоцию. Главные герои этого мультфильма — монсики Рей, Лола, Блюм и Саня. Они живут на чудесной планете, практически целиком состоящей из воды. Обитают они на одном из Островов Настроения. Порой монсикам трудно справляться со своими эмоциями, как и обычным людям. Тогда в действие вступает волшебный телепорт — он отправляет монсика туда, где он может переждать эмоциональную «бурю». Это может быть Вулкан Злости, а может быть и Унылое Болото. Да, места не из самых приятных, но монсик знает, что даже там ему не грозит опасность. Как только он успокоится и придет в хорошее настроение, снова желая добра всем окружающим, он тут же вернется домой. Забавных героев этого мультфильма придумала писательница и психолог Виктория Шиманская.

С 30 апреля: мультсериал «Простоквашино»

Продолжение культовой трилогии о приключениях Дяди Федора. В центре сюжета вновь оказывается герой советской трилогии Дядя Фёдор (Алексей Онежен), однако действие переносится в 2018 год. Мальчик живет в городе вместе с мамой, папой и младшей сестрой Верой Павловной, новым персонажем мультсериала. Неожиданно в квартиру прилетает галчонок Хватайка и сообщает, что Матроскин (Антон Табаков) и Шарик (Гарик Сукачев) нуждаются в помощи. Родители заняты своими заботами, и Дядя Федор, недолго думая, отправляется в Простоквашино, чтобы вместе со старыми друзьями поймать неизвестного вредителя – грызуна по кличке Тама-Тама.

С 30 апреля: СТРАНА ДЖУНГЛЕЙ

Звезды британского кино Джек О’Коннел, Чарли Ханнэм и Джессика Барден в спортивной драме Макса Уинклера о тесном переплетении мира криминала и спорта. Главные герои вынуждены рискнуть всем, что у них есть — и даже жизнью — и отправиться в долгий и опасный путь через всю Америку навстречу своей судьбе, чтобы принять участие в самых жестоких и кровавых подпольных боях, которые происходят в одном из самых злачных мест Америки, Китайском квартале Сан-Франциско.

С 1 мая: мультсериал «Южный парк»

Студенты Колорадского университета Мэтт Стоун и Трей Паркер, создали первый мультик о детях городка Южный Парк ещё в 1992 году. Тогда они не подозревали, что мультфильм станет делом их жизни. В 1997 был запущен первый сезон шоу. Главными героями стали четверо третьеклашек из Колорадо. С ними постоянно происходят неординарные события. Уже в первой серии Картмана похищают инопланетяне. Дальше — много больше. Сериал уже почти четверть века высмеивает все возможные стереотипы, общественные процессы и конкретных людей. Это неподцензурное, возмутительное, провокационное и уморительно смешное произведение искусства.

С 6 мая: сериал «Чикатило»

Финал эксклюзивного восьмисерийного художественного сериала производства Okko Studios, в основу которого легла история двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило (в исполнении Дмитрия Нагиева) и расследования его преступлений.

Он убивал и оставался безнаказанным более десяти лет, от его руки погибло более пятидесяти человек. Вместо него был осужден и расстрелян невиновный человек. Долгое время совершенные им убийства не могли объединить в одно дело. Маньяков такого калибра просто не существовало в СССР, поэтому органы правопорядка оказались не готовы к борьбе с «Бешеным зверем». Для поимки Чикатило были разработаны новые методики расследования, которые помогли спасти невинных людей.

С 7 мая: МОРТАЛ КОМБАТ

Боец смешанных единоборств Коул Янг не раз соглашался проиграть за деньги. Он не знает о своем наследии и почему император Внешнего мира Шан Цзун посылает могущественного криомансера Саб-Зиро на охоту за Коулом. Янг боится за безопасность своей семьи, и майор спецназа Джакс, обладатель такой же отметки в виде дракона, как и у Коула, советует ему отправиться на поиски Сони Блейд. Вскоре Коул, Соня и наёмник Кано оказываются в храме Лорда Рейдена, Старшего Бога и защитника Земного царства, который дает убежище тем, кто носит метку. Здесь прибывшие тренируются с опытными воинами Лю Каном и Кун Лао, готовясь противостоять врагам из Внешнего мира, а для этого им нужно раскрыть в себе аркану — могущественную силу души.

С 7 мая: РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН

Захватывающий диснеевский мультфильм о приключениях отважной воительницы. Действие мультфильма происходит в сказочном королевстве Кумандра. Жители этой волшебной страны живут счастливо и мирно, а среди них – юная храбрая Райя. Но однажды гармонии местных жителей приходит конец. На страну нападают хитрые и жестокие враги. Только последний из оставшихся в живых дракон может помешать злодеям захватить королевство. И Райя готова отправиться на его поиски.

С 7 мая: РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН

Глубокая осень 1943 года. Немецкие снайперы хозяйничают на передовой. Молодой охотник Егор Чээрин, только прибывший на фронт, становится снайпером. В первом же бою ему удается проявить себя, он вступает в схватку с немецкими захватчиками и меняет баланс сил на передовой.

Военная драма Дмитрия Кольцова по мотивам повести Тимофея Сметанина «Егор Чээрин» с Айталом Степановым, Александром Казанцевым, Даниилом Журавлевым в главных ролях.

С 8 мая: АССОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ

В мире супергероев он был бы Джокером. Настоящий суперзлодей, бросивший вызов системе. Он создал свой «Амазон» в мире даркнета, где преступники со всего мира сбывали оружие, поддельные документы и наркотики. Многомиллионное состояние, возможность по щелчку пальцев организовать любую хакерскую атаку и вооружить небольшую страну — кажется, он был неуязвим. Но как и всякий злодей он встретил своего антагониста.

Криминальный триллер Тиллера Рассела с Джейсоном Кларком, Ником Робинсоном, Александрой Шипп и Джимми Симпсоном в главных ролях.

С 8 мая: сериал «Засланец из космоса»

Доктор Гарри Вендершпигль — отшельник в небольшом городке в Колорадо. Ещё он — пришелец, который на самом деле упал на Землю и занял тело врача. Когда же доктора убивают, пришелец вынужден отложить миссию по возвращению домой и занять место убитого. Живя в новом теле, он постепенно начинает задаваться вопросами, стоят люди спасения или нет.

Инопланетянин в теле доктора пытается оправдать человечество. Алан Тьюдик в экранизации комиксов Dark Horse.

С 10 мая: ОТРЯД ТАГАНОК

Вдохновлённые фильмом «Тимур и его команда» мальчишки из маленького аула создают отряд «Таганок», чтобы заселить рыбой озеро на вершине горы Кирамет и тем самым спасти гору. Труден путь на высокую гору, но ещё труднее испытания, которым подвергнутся дружба, сила воли и характеры членов отряда.

Семейная приключенческая комедия Айнура Аскарова по повести Мустая Карима «Таганок». Фильм доступен на русском и башкирском языках.

С 12 мая: ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ МОЛИТВА — спектакль фестиваля «Золотая маска»

Спектакль «Чернобыльская молитва» Дмитрия Егорова (трижды номинант Российской Национальной театральной премии "Золотая маска" – 2021: «Лучший спектакль в драме, малая форма», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника») — инсценизация одноименной книги Светланы Алексиевич о Чернобыльской катастрофе, в ее основу легли интервью с очевидцами.

С 14 мая: МУЛАН

История о бесстрашной молодой девушке, которая выдаёт себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам, надвигающимся на Китай. Старшая дочь храброго воина Хуа, Мулан — энергичная и решительная девушка. Когда Император издаёт указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды Имперской армии, Мулан занимает место своего больного отца, еще не зная, что ей предстоит прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.

С 14 мая: мультсериал «Щенячий патруль»

Канадский мультсериал о десятилетнем мальчике и его команде щенков-спасателей. Если в приморском городке Бухта Приключений случается беда, на помощь приходит отряд храбрых щенков под предводительством находчивого и смелого лидера по имени Райдер. У каждого из членов команды есть уникальные способности и свой неповторимый характер. Вместе они могут справиться с задачей любой сложности.

С 19 мая: ПАЛЬМА

Овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается с хозяином: тот улетает за границу, а верную собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся. Но время идет… 9-летний Коля — тоже новенький в аэропорту: он потерял маму и переехал к отцу-пилоту, которого почти не знает. Пальма становится для мальчика родственной душой и лучшим другом. А отцу Коли, летчику Лазареву, предстоит заслужить доверие и любовь сына, сделав нелегкий выбор между карьерой и семьей. И найти способ не разлучить друзей, когда за Пальмой однажды возвращается хозяин.

С 25 мая: сериал «Стриптизеры»

У нас принято считать, что стриптиз — не мужская профессия. Тем более не для скромных обывателей заурядной внешности. Таким был Толик, одинокий неудачник в возрасте за тридцать, работавший бухгалтером в ЖКХ. Но случай подарил ему подработку в стрип-клубе «Серый волк». Именно там герой впервые увидел со стороны, как выглядит страсть в глазах женщин. После этого он тоже решил пробиться на сцену к шесту. Неприязнь профессиональных танцоров и недоверие хозяйки к взрослому парню «с пузиком» ставят преграды на его пути. Однако у Толика есть козыри: искренность и душевность. Ведь именно эти качества так ценят женщины.

10-ти серийный комедийный ситком с Дмитрием Власкиным, Натальей Медведевой, Эвелиной Бледанс, Юлией Михалковой и Дмитрием Красиловым в главных ролях.

С 28 мая: НОВЫЕ МУТАНТЫ

Мутанты на тропе войны, на пути к самопознанию и свободе. Их пятеро, каждый из них обладает удивительными способностями. Они − мутанты. Рейн, Ульяна, Сэм, Дани, Роберто − все они были доставлены в специальное заведение, которое держит под контролем доктор Сесилия Рейес. Она и сама обладает силами, недоступными другим, но она же стремится изучить и обучить этих неоперившихся еще мутантов и сделать из них настоящих убийц. Проблема только в том, что они, не справляясь с собственными сущностями, могут стать угрозой для окружающих, и Рейес решает избавиться от Рейн, которая обладает даром управлять чужим сознанием. Несмотря на ряд разногласий, все четверо встают на защиту Рейн. Они стремятся обрести собственный путь и вырваться из заточения на свободу.

Мультимедийный сервис Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и сегодня представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 3, 4 и 5, web (ПК). Okko входит в экосистему Сбера.

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29.04.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Okko