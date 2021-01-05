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«Последний богатырь: Корень зла» идет на повторение рекорда «Т-34»

Рубеж в 1 млрд рублей может пасть на шестой день проката

По предварительным данным, в четвертый день проката сборы семейного фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА составили порядка 192 млн рублей. Общая касса проекта компаний Yellow, Black and White и Disney равняется 777 млн рублей. При сохранении текущей динамики рубеж в 1 млрд рублей будет преодолен уже завтра, на шестой день полноценной работы картины. Это станет повторением рекорда Т-34.

Более подробно о предварительных результатах проката 4 января 2021 года читайте в материале нашей специальной рубрики, посвященной «новогодней битве».

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05.01.2021 Автор: БК

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