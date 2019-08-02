Медведев выделил еще 200 млн рублей на создание фильма «Нюрнберг»

Правительство России выделит в этом году 200 млн рублей министерству культуры на производство художественного фильма НЮРНБЕРГ, который расскажет о знаменитом суде над нацистскими преступниками. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Выделить Минкультуры из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 200 млн рублей на предоставление в 2019 году субсидии на поддержку кинематографии, имея в виду производство полнометражного игрового национального фильма НЮРНБЕРГ в рамках подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», - говорится в документе.

Как напоминает «Интерфакс», в 2016 году Минкультуры РФ заключило с ООО «Продюсерский центр «Синема Продакшн» соглашение о субсидии на съемки фильма НЮРНБЕРГ (НА ВЕКИ ВЕЧНЫЕ), по нему была выделана господдержка в размере 45 млн рублей.

Дополнительные деньги фильму потребовались из-за изменения масштаба проекта, подчеркнули в Минкульте.

«Серьезная доработка сценария фильма, посвященного знаменитому процессу, на котором было предъявлено обвинение 21 нацисту в тягчайших преступлениях против человечества, привела к существенным изменениям масштаба проекта и его стоимости. В том числе из-за широкого привлечения иностранных актеров и съемок за рубежом», - пояснили в министерстве.

Фильм о Нюрнбергском процессе будет создан к 75-летнему юбилею окончания Второй мировой войны. Как ожидается, картину будет снимать та же творческая группа, что работала с выдвинутым на кинопремию «Оскар» СОБИБОРОМ Константина Хабенского. Однако пока неизвестно, будет ли в их числе Хабенский.

02.08.2019 Автор: Дмитрий Некрасов