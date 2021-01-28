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В Минкультуры новый куратор кинематографии

Эта область отошла к Сергею Обрывалину

Новым куратором кинематографии в Министерстве культуры станет первый заместитель министра Сергей Обрывалин. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на свои источники. Соответствующий приказ будет подписан в ближайшее время. Ранее областью заведовал Максим Ксензов, однако он покинул ведомство в рамках перераспределения полномочий. 

Новому куратору достанутся обязанности разработки и приведения в жизнь концепции развития кинематографии. Этот документ сейчас существенно перерабатывается, после того, как вариант, предложенный Максимом Ксензовым не устроил орасль и министерство. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, близкий к Минкультуры. Кроме того, Обрывалин будет отвечать за господдержку кинематографа, подотчетный Фонд кино и выдачу прокатных удостоверений

Сейчас Обрывалин координирует работу департамента экономики и финансов Минкультуры, а также департамента государственной охраны культурного наследия. Ранее он уже занимался киноиндустрий в ведомстве, но в августе 2018 года ему на смену пришел Павел Степанов, а затем − Максим Ксензов.

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28.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Ведомости»

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