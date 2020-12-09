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«Одноклассники» назвали самых обсуждаемых актеров года

Социальная сеть проанализировала, кто вызвал наибольший отклик у ее пользователей

Социальная сеть «Одноклассники» проанализировала, что обсуждали ее пользователи в 2020 году. Исследование было проведено на основе анализа публикаций и комментариев пользователей ОК в открытом доступе. Для оценки упоминаемости событий, явлений и людей учитывалось общее количество упоминаний события за весь год и всплески активностей на определенную тему, а также резонанс событий во времени. Так, самой «популярной» стала тема пандемии коронавируса, что вполне объяснимо. Но среди прочего, сеть назвала также и самых обсуждаемых актрис и актеров года. 

Лидером этого топа стал Михаил Ефремов, фигурировавший в новостях из-за аварии в центре Москвы и ее последствий. В топ-3 самых обсуждаемых актеров также вошли Павел Деревянко и Константин Хабенский. Вероятные причины попадания Деревянко на столь высокое место не называются. А вот в случае с Хабенским все яснее: пользователи соцсети активно следили за его награждением государственной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, средства от которой актер потом направил на благотворительность.

ТОП-10 обсуждаемых актеров 2020 года в ОК:

  1. Михаил Ефремов.
  2. Павел Деревянко.
  3. Константин Хабенский.
  4. Александр Петров.
  5. Дмитрий Нагиев.
  6. Виктория Исакова.
  7. Ирина Пегова.
  8. Марина Александрова.
  9. Ольга Кузьмина.
  10. Кристина Асмус.

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09.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Одноклассники

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