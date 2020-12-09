«Одноклассники» назвали самых обсуждаемых актеров года

Социальная сеть «Одноклассники» проанализировала, что обсуждали ее пользователи в 2020 году. Исследование было проведено на основе анализа публикаций и комментариев пользователей ОК в открытом доступе. Для оценки упоминаемости событий, явлений и людей учитывалось общее количество упоминаний события за весь год и всплески активностей на определенную тему, а также резонанс событий во времени. Так, самой «популярной» стала тема пандемии коронавируса, что вполне объяснимо. Но среди прочего, сеть назвала также и самых обсуждаемых актрис и актеров года.
Лидером этого топа стал Михаил Ефремов, фигурировавший в новостях из-за аварии в центре Москвы и ее последствий. В топ-3 самых обсуждаемых актеров также вошли Павел Деревянко и Константин Хабенский. Вероятные причины попадания Деревянко на столь высокое место не называются. А вот в случае с Хабенским все яснее: пользователи соцсети активно следили за его награждением государственной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, средства от которой актер потом направил на благотворительность.
ТОП-10 обсуждаемых актеров 2020 года в ОК:
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram
09.12.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Одноклассники
«Одноклассники» определят лучшие фильмы 2020 года в премии контента «Самый ОК!»
В «Одноклассниках» выбрали лучший фильм и сериал года
«Одноклассники» выберут лучший российский фильм года
«Одноклассники» решили поддержать молодых кинематографистов
«Киноход» начал продажу кинобилетов через «Одноклассники»
И «Матрицу 4» тоже: Warner Bros. объявила о решении выпустить свои релизы 2021 года на HBO MaxПодробнее
«Гренландия» и «Борат 2» стали самыми распираченными фильмами ноября в РоссииПодробнее
На соискание «Золотого глобуса» выдвинуты сразу несколько фильмов из РоссииПодробнее
Стало известно, какие дебютные кинопроекты 2020 года может поддержать МинкультурыПодробнее