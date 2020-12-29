Мультимедийный сервис Okko проанализировал статистику смотрения за 2020 год. Самым популярным жанром среди его пользователей в 2020 году стали драмы. «Серебро» в первом полугодии получили триллеры, но во второй половине года пользователи переключились на комедии.

Каждый месяц наибольшую популярность в Okko получал новый фильм. Так, главным фильмом мая стали ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР, в ноябре победу одержал СТРЕЛЬЦОВ, а в декабре – ГЛУБЖЕ. Самыми просматриваемыми фильмами года стали ХОЛОП, ПАРАЗИТЫ, ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД», ТЕКСТ и (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА. В период самоизоляции пользователи больше всего смотрели фильм ЗАРАЖЕНИЕ.

В числе самых популярных сериалов оказались проекты «Нагиев на карантине», «Содержанки», «257 причин, чтобы жить», «Мир Дикого Запада» и «Игра престолов».

Okko также определил фильмы с самыми преданными фанатами. Среди них − несколько советских лент, в том числе первая серия фильма МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ, которую один из пользователей посмотрел за год 125 раз, а также первая серия СЛУЖЕБНОГО РОМАНА со 121 просмотрами и вторая серия фильма МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ, получившая 115 просмотров от одного пользователя. Преданные фанаты оказались также у таких фильмов, как ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА, ОДИН ДОМА 2, СУМЕРКИ. Самые отчаянные поклонники посмотрели эти ленты по 107, 99 и 91 разу за год соответственно.

Вкусовые предпочтения российских кинолюбителей зависели от времени суток. В первой половине дня пользователи Okko больше смотрели контент для детей и семейного просмотра, по вечерам первенство брали образовательные программы и контент из области культуры, а в ночное время суток в топы выходило развлекательное кино и артхаус.

Наиболее странными поисковыми запросами в Okko оказались фразы «Хочу к Меладзе», «Зачем Белка и Стрелка полетели», «Фильм про деда, как

он попал в Турцию» и «Как надоел этот гребаный мир».

Okko Спорт, официальный вещатель Английской Премьер-лиги в России, определил, у каких команд в Okko больше всего болельщиков. Самый серьезный интерес пользователи закономерно проявляли к матчам «Ливерпуля», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Арсенала», но ближе к концу года подписчики начали активно следить за «Эвертоном» и «Тоттенхэмом». Наиболее преданные поклонники футбола посмотрели в Okko от 380 до 549 футбольных матчей Английской Премьер-лиги, MLS и других футбольных турниров за год.

Пользователи не только смотрели спортивные трансляции, но и активно занимались спортом сами. Подборка онлайн-тренировок #ФитнесПротивВируса набрала более 15 миллионов просмотров, а самый ответственный пользователь занимался спортом вместе с тренировкой «Домашний фитнес. Утренняя разминка» в Okko 230 раз за год.

Подборка «Искусство онлайн», включающая в себя спектакли, концерты и экскурсии от ведущих культурных объектов России и мира, набрала более 8 миллионов просмотров. В числе самого популярного контента оказались снятые Okko Studios «Третьяковка со Шнуром» и «Третьяковка с Хабенским», а также концерт Дениса Мацуева. Трансляции концертов поп- и рок-исполнителей «Шоу ON!» в Okko набрали более 46 миллионов просмотров. Самыми популярными исполнителями оказались Леонид Агутин, группа «Сплин» и певица Ёлка.

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29.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko