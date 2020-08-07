Okko открывает доступ к 4K-контенту в рамках одной из самых доступных подписок

Мультимедийный сервис Okko открывает доступ к премиальному контенту в формате ULTRA HD 4K в одной из своих самых доступных по цене подписок − подписке «Оптимум». Пользователям станет доступна коллекция из 288 единиц контента.

Коллекция контента в ULTRA HD 4K ранее была доступна лишь обладателям самой дорогой подписки − «Премиум». Библиотека «Оптимум» включает в себя 50 000 единиц контента для всей семьи. В коллекции ULTRA HD 4K представлены классические киноленты, хиты кинопроката последних лет, представители жанра «короткий метр», документальные, многосерийные фильмы и даже онлайн-концерты проекта Okko «Шоу ON!».

Формат 4K (ULTRA HD) является современным эталоном качества изображения. Невероятная четкость картинки, более яркая, чем в Full HD, цветовая палитра с глубокими оттенками черного и яркого белого, реалистичное изображение с детализацией каждого объекта обеспечивают максимальное погружение в происходящее на экране.

Мультимедийный сервис Okko − первый онлайн-кинотеатр в России, который предлагает зрителям инновационные форматы, в том числе голливудские блокбастеры в качестве 4K и HDR. Ранее именно пользователям Okko в числе первых стали доступны такие технологические новинки, как онлайн-просмотр в Full HD качестве и 3D-формате, а также контент с форматом звука Dolby Digital и Dolby Atmos.

Okko входит в тройку лидеров по количеству 4K-контента в библиотеках среди онлайн-кинотеатров. Пользователям Okko доступно порядка 800 единиц контента в ультрасовременном формате. Коллекция «ULTRA HD 4K» доступна подписчикам «Оптимум» мультимедийного сервиса Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV (телевизоры Samsung и LG), на Okko SmartBox и на сайте okko.tv.

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07.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko