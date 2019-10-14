OKKO представил свои проекты в Каннах

В Каннах, в рамках крупнейшего в Европе телерынка MIPCOM прошла большая презентация проектов OKKO. Мероприятие, на котором компания рассказала зарубежным гостям о себе, своих проектах и заявила пару преспективных новинок, вели сразу несколько спикеров. Презентацию начал глава Rambler Group Рафаэль Абрамян, вкратце рассказавший собравшимся о том, что такое Rambler в России и какое место в его структуре занимают OKKO и образованные в рамках него OKKO Studios и OKKO Entertainment. На презентации также упомянули кинотеатры сети «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула кино»), которые в 2020 году будут переведены под единый бренд «в черничных тонах», а также рассказали о московском кинотеатре «Художественный», которым управляет одна из структур Rambler, и который после реконструкции должен будет стать флагманским киноцентром для проведения крупных событий, премьер и фестивалей Москвы.

Глава OKKO Иван Гродецкий провел часть презентации, посвященной тому, что представляет из себя этот онлайн-кинотеатр, чем он живет и привлекает зрителя. Гродецкий отметил, что OKKO занимает 25% рынка VOD в России (источник данных не был указан), а в первом полугодии 2019 года кинотеатр стал лидером по росту бизнеса среди всех видеосервисов, доступных в нашей стране (+76%), обогнав по этому показателю «Мегафон.ТВ» (+56%), ivi (+55%) и зарубежных конкурентов. По словам Гродекого, успех проекта основан на привлекательности для зрителя: OKKO делает ставку на качество контента (прямые контракты с голливудскими студиями и крупнейшими международными поставщиками проектов), его разнообразие (большой каталог + контент онлайн-кинотеатров Amediateka, START и проектов от ABC Studios) и эксклюзивы. Число последних у компании растет: в одном только сентябре кинотеатр представил зрителям 12 таких проектов. К эксклюзивам можно отнести и права на показ английской футбольной премьер-лиги, приобретенные сроком на три года.

Однако OKKO не собирается развиваться лишь покупая права на показ сторонних проектов. Он занимается собственным производством, о котором гостям презентации рассказала генеральный продюсер OKKO Entertainment Софья Квашилава. Собравшимся были продемонстрирована трейлеры и сиззлы выпущенных и только создающихся проектов. Их оказалось заявлено довольно много: больше, чем у кого бы то ни было из конкурентов на российском рынке .

В сентябре онлайн-кинотеатр выпустил криминальный сериал с Павлом Прилучным «Форс-Мажор»: этот проект OKKO приобрел у НТВ. По словам Софьи Квашилавы, сериал показал неплохие цифры. Помимо НТВ OKKO начала сотрудничать с украинским продакшном FilmUA, который также производит контент на русском языке. У него были приобретены необычный триллер «Фантом» с участием Юрия Чурсина, Павла Майкова и Тимофея Трибунцева (16 серий по 52 минуты) и мрачная криминальная драма «Прятки» (10 серий по 50 минут). Представлять эти проекты на сцену вышел генеральный продюсер компании Виктор Мирский.

На OKKO уже доступны первые эпизоды оригинального сериала «#Детки» − десятисерийного криминального триллера об опасностях в Сети. Софья Квашилава обратила внимание, что это не веб-проект, а полноценный сериал, только сделанный специально для Интернета. А вот классическим веб-сериалом был представленный здесь же «Бар «На грудь»». Первый сезон этой оригинальной комедии наделал много шума на YouTube и стал достаточно популярным у публики, а потому OKKO взял проект под свое крыло и теперь снимает ее полноценный второй сезон. Судя по ролику, в десятиминутных сериях появится довольно много кинозвезд. По веб-сериалам OKKO также сотрудничает со студией «Дикий Диджитал», совместно с которой производятся проекты Russian Hackers Life − комедия о трех русских хакерах, решивших покорить мир, и интерактивный комикс «Digital Доктор» о неком гении, излечивающим мир от цифровых болезней.

Одним из самых амбициозных собственных проектов OKKO является «Бендер» − боевая экшн-комедия, основанная на персонажах Ильфа и Петрова. Эту историю сделали в виде четырех полнометражных фильмов, которые благодаря будут выходит в кинопрокат раз в полгода (этим занимется Sony). Проект снимался с компанией Sreda Александра Цекало и поддерживается телеканалом «Россия 1». В Каннах показали эффектный трейлер, раскрывающий историю персонажей и передающий атмосферу и стилистику фильмов. Этот же ролик был представлен на презентации WDSSPR на сентябрьском «КиноЭкспо».

Основной новостью презентации стало представление нового большого проекта OKKO − «Выжившие», который делается вместе с Look Film Бакура Бакурадзе. В данном случае снимается не просто сериал, а разрабатывается целая новая киновселенная. В нее войдут восемь веб-сериалов и один большой традиционный по форме сериальный проект, которые будут объединины друг с другом они будут объединины одной сюжетной линией, касающейся начавшегося на земле апокалипсиса. При этом, веб-сериал выйдет раньше: он подготовит аудиторию к появлению основного проекта. «Выжившие» пока находятся в стадии разработки, съемки еще не начались, информации об актерском составе нет. Зато объявлено, что в основном сериале будет либо восемь, либо десять серий.

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14.10.2019 Автор: Артур Чачелов