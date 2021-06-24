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Библиотека Okko пополнится проектами BBC Studios

Зрителям будут доступны более 150 часов контента

Библиотека BBC Studios в Okko пополнится контентом разного жанра, в том числе и отмеченными наградами британскими комедиями. Некоторые из них впервые будут доступны российскому зрителю: шесть сезонов комедии «Ужин в пятницу вечером» (производство Popper Pictures/Big Talk); пять сезонов черной комедии «Внутри девятого номера» и три сезона комедии «Лунный мальчик»

Также пользователи Okko получат доступ к популярным детским развлекательно-образовательным программам и захватывающим драмам. Юные зрители могут оценить GO JETTERS – комедийно-приключенческий боевик для 4-6-летних детей, который рассказывает о приключениях четырех героев и любящего дискотеки единорога, который поощряет детей к изучению географии и культуры во время их путешествий по миру. В вопросах взаимоотношений между людьми и любви поможет разобраться «Jojo & Gran Gran» – мультсериал, который рассказывает об особых отношениях между любознательной девочкой и её весёлой и активной бабушкой. Полюбить чтение самые маленькие пользователи Okko смогут вместе с сериалом «Собака любит читать» («Dog Loves Books») – анимационным проектом о любви к литературе, в основе которого отмеченная наградами книга Луизы Йетс. 

В числе драм в Okko будут представлены такие проекты, как мини-сериал «Мы» (производство Drama Republic и Bandstand), о мужчине, который отчаянно пытающегося спасти свой брак во время путешествия по Европе; и «Сэндитон» – совместной постановкой Red Planet Pictures и Masterpiece Theatre, в которой писатель и сценарист, лауреат премий «Эмми» и BAFTA Эндрю Дэвис оживляет последний незаконченный роман Джейн Остин.

Салим Мукаддам, старший вице-президент BBC Studios по совместному производству и продажам контента в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка):  «Мне очень приятно, что благодаря этому соглашению с Okko у нас появится новая и ещё более широкая аудитория в России, которая познакомится с нашими комедийными сериалами и детскими программами – двумя жанрами, в которых у нас огромный опыт и где мы сотрудничаем с профессионалами мирового класса. Мы с нетерпением ждём продолжения нашего партнёрства с Okko». 

Джаник Файзиев, генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko: «Мы рады, что Okko является премьерной площадкой для появления эксклюзивного контента от BBC Studios в России. Мы сосредоточены на том, чтобы наши пользователи вне зависимости от их возраста или интересов получали доступ к самому разнообразному контенту. Особенно приятно, что детский образовательный и развлекательный контент мирового качества будет доступен нашим самым маленьким зрителям. Расширение детского каталога в Okko – один из наших приоритетов, и появление детского контента от BBC Studios полностью отвечает этой задаче. Мы благодарим наших партнеров за доверие и ждем дальнейшего пополнения библиотеки проектами британской студии».

Контент BBC Studios будет доступен пользователям Okko в пакетах подписок «Лайт», «Оптимум» и «Премиум».

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24.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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