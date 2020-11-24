Подписчики Okko эксклюзивно увидят комедию «Глубже!»

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему «Сбера», получил возможность предложить зрителям эксклюзивно увидеть одну из самых ярких российских комедий года − фильм ГЛУБЖЕ!. Картина будет доступна в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум» и «Премиум» для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv с 3 декабря.
Фильм расскажет историю молодого театрального режиссера Романа Петровича (Александр Паль), мастера психологической глубины, который по стечению обстоятельств попадает в порно-индустрию и, являясь знатоком системы Станиславского, меняет мир к лучшему. Помогают ему в этом очень талантливые и быстро схватывающие актеры Лера и Тимур (в исполнении Любови Аксеновой и Олега Гааса).
Комедия ГЛУБЖЕ! была отмечен специальным дипломом жюри основного конкурса прошедшего в сентябре 31-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям».
Самые актуальные киноновинки, особенно голливудские, редко доступны в онлайн-кинотеатрах без дополнительной платы. Однако свежее российское кино все чаще становится исключением из этого правила. Ранее по такой же схеме, что и ГЛУБЖЕ! Okko начал показывать фильмы СТРЕЛЬЦОВ и КОНФЕРЕНЦИЯ.
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24.11.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Okko
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