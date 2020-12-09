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Okko вошел в топ-20 самых привлекательных отечественных компаний для IT-специалистов

Рейтинг был составлен «ЭКОПСИ Консалтинг» по итогам масштабного исследования IT-брендов

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему «Сбера», вошел в топ-20 самых привлекательных отечественных компаний с точки зрения трудоустройства специалистов IT-индустрии. Таковы итоги первого в истории страны масштабного исследования IT-брендов отечественных работодателей, которое провела крупнейшая компания в сфере HR-консалтинга «ЭКОПСИ Консалтинг» в сотрудничестве с популярным информационным порталом HABR. 

Термин «IT-бренд» описывает имидж компании среди специалистов в области информационных технологий. К данному исследованию были привлечены активные участники отраслевых сетевых сообществ. В первую очередь, это IT-специалисты, планирующие найти работу по специальности, а также штатные сотрудники компаний. Кроме того, существенную помощь в расширении аудитории оказали информационные партнеры проекта − университет «Иннополис», МИСиС, ИТМО, МИФИ, МФТИ.

В работе над проектом участвовала группа экспертов, которые помогли составить методику исследования и определить основные критерии оценки бренда.

Респондентам предложили сравнить между собой 500 компаний в 11-ти направлениях деятельности, среди которых: Big Data, ML, мобильная/веб-разработка, связь и коммуникации, игры и развлечения, информационная безопасность, сервисы, электронная коммерция и обучение. В список были включены широко известные компании, такие как JetBrains, Cisco, DataArt, ABBY, Тинькофф банк, Deutsche Bank, а также «технологические гиганты» в лице «Сбера», Rambler Group, «Яндекса», Mail.ru Group и другие.

По рейтингу «Сервисы» Okko обошел не только прямых конкурентов, в числе которых онлайн-кинотеатр IVI, но и такие компании, как Mail.ru Group, «ВКонтакте», ЦИАН, 2ГИС и Skyeng. Респонденты отмечали, в первую очередь, высокое качество услуг и узнаваемость бренда Okko. По мнению авторов исследования, потенциальные соискатели выделяют Okko среди конкурентов благодаря атмосфере в коллективе, отношению руководителя к сотрудникам, гибкости и уровню выплат персоналу, что в свою очередь отразилось на впечатляющем уровне лояльности сотрудников к бренду. Он составил 97%, что гораздо выше средних значений.

«Okko – технологический лидер среди российских VOD-сервисов, который привносит на локальный рынок все лучшее, что есть в индустрии на данный момент, − говорит Анна Паршина, руководитель HR-команды мультимедийного сервиса Okko. − Это было бы невозможным без технологической команды, для которой создаются все условия, чтобы можно было с комфортом продолжать покорять вершины и развивать не только продукт в целом, но и себя, как неотъемлемую его часть. Это и есть наша основная задача».

Исследование показало, что в нынешних условиях на рынке труда наиболее важными критериями выбора работодателя в IT-индустрии являются профессиональная среда и качественный продукт. А такой базовый критерий, как уровень заработной платы, занимает лишь 5-е место в рейтинге предпочтений.

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09.12.2020 Автор: Артур Чачелов

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