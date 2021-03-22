Okko станет площадкой для «Кинофестиваля Франкофонии»

Мультимедийный сервис Okko, Французский институт при Посольстве Франции в России и Посольства стран-членов Международной организации Франкофонии (Бельгии, Канады, Швейцарии и Франции) организуют для зрителей «Кинофестиваль Франкофонии». Он пройдет онлайн с 26 по 29 марта 2021 года на площадке Okko. Смотр состоится в рамках «Дней Франкофонии в России». Зрителям будут доступны киноленты разных жанров, раскрывающие искусство современного кинематографа, а также разнообразие культур Франкофонии.

В программе фестиваля французская комедийная драма ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ о настоящей дружбе в исполнении блестящего дуэта Фабриса Лукини и Патрика Брюэля; бельгийская драма о преодолении себя НАШИ СРАЖЕНИЯ с Романом Дюрисом в одной из его лучших ролей; швейцарская социальная драма о человеке, отдавшем всю свою жизнь предавшей его системе ТЕ, КТО РАБОТАЮТ; французская криминальная драма о разрушающей силе ревности и цене измены с участием Карин Виар и Бенжамена Биоле ВИДИМОСТЬ БЛАГОПОЛУЧИЯ, а также драматическая комедия из Канады о взрослении и жизни современных подростков ЮНАЯ ДЖУЛЬЕТТА.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

22.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko