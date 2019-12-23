Okko представил платформу для просмотра вертикальных фильмов и сериалов

Онлайн-кинотеатр Okko представил Okko.Move – первую цифровую платформу для просмотра вертикальных фильмов и сериалов. Новый сервис позволяет смотреть кино и шоу, снятые в набирающем популярность вертикальном формате, на экране смартфона. Он доступен с мобильных устройств по адресу move.okko.tv.

Платформа была создана специально для просмотра вертикальных видео как ответ на тренд в потреблении мобильного контента. Согласно статистике, объемы просмотров с мобильных устройств ежегодно растут: рост доли мобильного просмотра в Okko в этом году составил 120%. Первые три месяца сервис Okko.Move будет доступен бесплатно.



«Okko постоянно находится в поиске и разработке наиболее современных форматов, и Okko.Move – как раз одно из таких решений, − говорит Яна Бардинцева, управляющий директор видеоэкосистемы Okko. − Оно отвечает потребностям зрителей в возрасте от 14 до 20 лет, которые преимущественно смотрят видео на своих мобильных устройствах, причем именно в вертикальном формате. Мы создали платформу, которая позволяет зрителям с максимальным удобством смотреть вертикальные видео. При этом Okko сохраняет свое главное преимущество – в нашем сервисе не будет рекламы, даже если речь идет о контенте, который предлагается бесплатно».



В библиотеке Okko.Move будут представлены как оптимизированные версии фильмов и сериалов, так и контент, созданный при поддержке Okko Studios специально для сервиса. Уже сейчас в Okko.Move зрителям доступны такие вертикальные фильмы и сериалы, как «Форс-мажор» с Павлом Прилучным в главной роди, ЗА КУЛИСАМИ − киноальманах из четырех новелл о закулисной жизни театра (в главных ролях Юрий Стоянов и Павел Деревянко), ИСЧЕЗНОВЕНИЕ − триллер о смотрителях маяка, нашедших клад (в главной роли Джерард Батлер) и другие. Также на Okko.Move уже сейчас можно посмотреть четыре эксклюзивных вертикальных сериала: «Пиноккио», «Любовь по проводу и без», «MAKAR», «Доставка», а к февралю 2020 года их количество возрастет до десяти.

Весь контент, представленный на платформе в данный момент, доступен для пользователей move.okko.tv в тестовой версии.

«Веб-сериалы – один из самых быстрорастущих сегментов контента, а люди все чаще используют для просмотра свои мобильные устройства. Наша цель − сделать просмотр фильмов и сериалов еще более доступным и удобным для пользователей, – говорит Софья Квашилава, генеральный продюсер Okko Entertainment. − Благодаря Okko.Move самый интересный контент, оптимизированный для просмотра на мобильных устройствах, будет доступен всем желающим. Новые серии будут выходить каждую неделю: уже сейчас отснято более 50 эпизодов веб-сериалов! И мы не планируем на этом останавливаться».

Онлайн-кинотеатр Okko − один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (iOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, web (ПК). Ежемесячная аудитория Okko − 2,8 млн человек.

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23.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko