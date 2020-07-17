Okko откроет для подписчиков крупнейшие музеи мира

Мультимедийный сервис Okko запускает проект «Открытие музеев» с онлайн-трансляциями музейных шоу о легендарных мастерах изобразительного искусства и кинопутешествиями по самым посещаемым художественным галереям мира. Каждый понедельник, традиционный выходной день в музеях, в течение 3 месяцев один из фильмов проекта будет показан на платформе Okko бесплатно. Онлайн-показ первого музейного шоу, ВАН ГОГ: ЗОЛОТО И ЛАЗУРЬ, состоится 20 июля.
«Открытие музеев» − это библиотека из 12 фильмов об искусстве в формате 4K, представленных онлайн эксклюзивно в Okko. Фильмы произведены итальянской компанией Nexo Digital. Дистрибьютором проката на российском рынке стала «Невафильм Emotion».
Коллекция охватывает историю искусства разного периода: от ренессанса к импрессионизму, и от импрессионизма к истокам современной живописи. Отдельные фильмы могут заменить полноценные экскурсии по величайшим музеям и галереям.
Зрители увидят музейные шоу о галерее Уффици во Флоренции, Национальном музее Прадо в Мадриде и петербургском Эрмитаже, заглянут в Собор Святого Петра и Патриаршие базилики Рима. Документальные фильмы о выдающихся художниках проведут экскурс по вехам творческих биографий Боттичелли, Караваджо, Тинторетто, Ван Гога, Гогена, Климта, Шиле, Моне и Фриды. В съемках шоу принимали участие мировые эксперты в области искусства.
К созданию каждого фильма привлекались режиссеры со всего мира, в числе которых знаменитый Питер Гринуэй. Проводниками в мир искусства стали актеры Адриано Джаннини, Тони Сервилло, Элиза Ласовски, Азия Ардженто, американский актер, обладатель премии «Оскар» Джереми Айронс и Хелена Бонэм Картер. В российском прокате роли дублируют Андрей Ургант, Игорь Верник, Екатерина Стриженова, Егор Бероев и Владимир Епифанцев.
Бесплатные онлайн-показы в рамках проекта «Открытие музеев» будут проходить каждый понедельник. Онлайн-показ первого фильма, ВАН ГОГ: ЗОЛОТО И ЛАЗУРЬ, состоится на платформе мультимедийного сервиса уже 20 июля. Фильм будет доступен бесплатно с 19:00 до 00:00 и далее по платной модели на сайте okko.tv, а также в приложениях iOS, Android, Smart TV и на Okko SmartBox.
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17.07.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Okko
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