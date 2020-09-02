У Okko новый директор по маркетингу

Департамент маркетинга мультимедийного сервиса Okko возглавила Диана Куприянова. Об этом соощает пресс-служба компании. В должности директора по маркетингу она будет отвечать за обеспечение лидерских позиций Okko на рынке мультимедийных сервисов, ценовую политику, формирование маркетинговой и бренд-стратегии Okko, а также эффективные коммуникации с клиентами.

Диана Куприянова имеет более чем 10-летний опыт работы в менеджменте. Более 5 лет она занималась запуском сервисов и проектов, разработкой стратегий и операционными задачами в компании «Яндекс», из них 2 года в качестве руководителя бренда и маркетинга «Яндекс.Драйва». У нее шестилетний опыт работы с персоналом в компаниях «Яндекс» и «Анкор», а также опыт преподавания. Диана Куприянова имеет ученую степень кандидата экономических наук.

«Я рада, что Диана Куприянова присоединилась к команде Okko, – говорит Яна Бардинцева, генеральный директор Okko. − Уверена, что ее опыт запуска и координации цифровых проектов поможет усилить лидерские позиции Okko на рынке OTT-сервисов, обеспечив достижение наших стратегических целей».

«Меня вдохновляют амбициозные цели Okko, поэтому я очень рада присоединиться к команде, – прокомментировала свое назначение Диана Куприянова. − Впереди много работы, связанной с самыми разными направлениями. Уверена, что вместе с профессионалами, работающими в Okko, мы покажем высокие результаты».

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02.09.2020 Автор: Артур Чачелов