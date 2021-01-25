Okko меняет команду управленцев

В Okko меняется команда топ-менеджеров. На должность генерального директора назначен Максим Евдокимов, а на позицию руководителя «Okko Спорт» − Олег Манжа. Яна Бардинцева, занимавшая пост генерального директора Okko, приняла решение продолжить свою карьеру вне компании. Михаил Гершкович, руководитель «Okko Спорт», покидает сервис, чтобы сосредоточиться на собственных проектах.

Максим Евдокимов ранее занимал пост директора по продукту Okko. К команде сервиса он присоединился в декабре 2020 года. Ранее, Максим был вице-президентом, а также руководителем дирекции по развитию экосистемы физических лиц Розничного блока «Сбербанка». Он возглавлял команду, занимавшуюся разработкой ключевого продукта экосистемы «Сбера» − «СберПрайм». До этого Максим Евдокимов занимал пост вице-президента и руководителя направления мобильных сервисов «Тинькофф Банка». Ранее возглавлял ЗАО «МОБИ.Деньги», работающее в сфере электронных платежей и мобильной коммерции.

«Имеет большой опыт по управлению компаниями полного цикла, созданию продуктов, маркетингу, − говорится в сообщении пресс-службы Okko. Максим Евдокимов является постоянным участником профильных конференций и семинаров, как в России, так и за рубежом. Также он ментор участников всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

Олег Манжа был директором по маркетингу «Okko Спорт». До прихода в Okko в 2020 году на протяжении 14 лет занимал пост генерального директора агентства Sportima, ранее был руководителем маркетинга в компании Sprandi. Имеет большой опыт работы со спортивными брендами и организации крупных спортивных событий.

В первом полугодии 2020 года Okko увеличил долю на 5% и показал рост выручки на 127%. К концу 2020 года база платящих пользователей увеличилась до 2,6 млн человек. Okko одним из первых в мире запустил просмотр видео в 8K, показал Английскую премьер-лигу в качестве 4K в прямом эфире, создал сервис совместных просмотров Okko Party, улучшил алгоритмы уникальной рекомендательной системы Rekko, а в период карантина открыл бесплатную подписку «Когда мы дома» с интерактивными live-трансляциями концертов рок- и поп-исполнителей «Шоу ON!», онлайн-спектаклями ключевых российских театров и другим развлекательным и образовательным контентом. Сервис Okko стал одним из якорных продуктов суперподписки Prime от экосистемы «Сбера» и реализовал для клиентов возможность оплаты подписки и фильмов баллами «СберСпасибо».

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25.01.2021 Автор: Артур Чачелов