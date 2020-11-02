Okko рассказал о новинках ноября

В ноябре мультимедийный сервис Okko проведет экскурсии по крупнейшим мировым музеям, порадует любителей качественных британских сериалов, популярных романтических мелодрам, анимационных фильмов для всей семьи, отечественных спортивных байопиков, документальных картин, ценителей российского арт-хауса, Рикки и Морти и лучших театральных постановок.

С 1 ноября: ОТКРЫТИЕ МУЗЕЕВ (Ultra HD 4K). Эксклюзивно в подписке Okko.

Проект «Открытие музеев» с онлайн-трансляциями музейных шоу о легендарных мастерах изобразительного искусства и кинопутешествиями по самым посещаемым художественным галереям мира теперь доступен в подписке. Библиотека из 12 фильмов об искусстве в формате Ultra HD 4K, представлены онлайн эксклюзивно для пользователей Okko. Коллекция охватывает историю искусства разного периода: от ренессанса к импрессионизму, и от импрессионизма к истокам современной живописи. Отдельные фильмы могут заменить полноценные экскурсии по величайшим музеям и галереям. Зрители увидят музейные шоу о галерее Уффици во Флоренции, Национальном музее Прадо в Мадриде и петербургском Эрмитаже, заглянут в Собор Святого Петра и Патриаршие базилики Рима.

С 1 ноября: фильм РУССКИЙ РЕЙД. Эксклюзивно в подписке Okko.

Рейдеры подготовили идеальный план по захвату завода: инсайдеры, подробные чертежи территории, завязки на высшем уровне, компромат на собственников, хакерская поддержка... На их стороне внезапность и прекрасно подготовленная команда головорезов. Но захват оборачивается кровавой ловушкой, ведь банду нападающих ведет человек со своим представлением о целях «рейда». Его приоритет - не завод и не деньги, для него главное – справедливость и месть!

С 1 ноября: фильм АССИСТЕНТ ЗВЕЗДЫ.

Музыкальная комедия о помощнице поп-звезды, мечтающей стать продюсером. Мэгги (Дакота Джонсон) устроилась личной помощницей поп-дивы Грейс Дэвис, но стремится однажды стать музыкальным продюсером. Пока же ей приходится быть девушкой на побегушках, ведь у ее начальницы много взбалмошных запросов. Когда Дэвис внезапно объявляет, что решила выпустить первый за десять лет альбом, Мэгги видит свой шанс и, когда судьба случайно сводит её с начинающим певцом, девушка представляется ему продюсером и, не сказав Грэйс, начинает с ним работать. Поп-музыка шагнула вперед, и без ее помощи Дэвис, возможно, обречена на провал.

С 1 ноября: фильм ЛОВЕЦ СНОВ.

Это не новая экранизация романа Стивена Кинга с тем же названием, но тоже фильм ужасов про странного мальчика. Его мама убита, мачеха − психиатр. Отец берет их в дом, где погибла бывшая жена, и, разумеется, скоро начинают происходить магические события. Одинокая старая женщина по соседству нечто знает о нитяных «ловцах снов» и о том, какие кошмары они могут навеять. Родители пытаются понять, правда ли мальчиком завладел злой дух, или это последствия психической травмы. Но если они не разберутся быстро, для них уже может стать слишком поздно.

С 2 ноября: фильм ИГРЫ СУДЬБЫ.

У Адама есть все: любимая работа, особняк с видом на залив, деньги, красивая девушка. Но все меняет несчастный случай, в результате которого парень оказывается в инвалидном кресле. Ему кажется, что жизнь закончена, но знакомство с русской медсестрой возвращает ему вкус к жизни.

С 2 ноября: фильм МЫ ПРИЗЫВАЕМ ТЬМУ.

1988 год, штат Индиана. Пока в СМИ твердят о серии ритуальных убийств, прокатившейся по всей Америке, а популярный проповедник - о тлетворном влиянии хеви-метала на молодёжь, три подружки приезжают на концерт тяжёлой музыки. Там девушки знакомятся с тремя парнями, и вот уже весёлая компания отправляется в загородный дом устроить отвязную вечеринку. Но события принимают неожиданный поворот.

С 3 ноября: фильм ГОЛОСА ЗА КАДРОМ.

Одна из сенсаций израильского кино прошлого года, фильм над которым режиссер Евгений Руман работал 6 лет. Критики дружно заявили, что с момента появления «Друзей Яны» не было работы столь правдиво и глубоко рассказывающей о проблемах «большой алии» рубежа 1990-х. Главные герои – пара пожилых артистов Виктор и Рая (Владимир Фридман и Мария Белкина), занимавшихся в СССР дубляжом иностранных фильмов. В Москве они были успешными, востребованными, а в Земле обетованной всё пришлось начинать заново. Возникшие перед ними препятствия казались практически непреодолимы.

С 5 ноября: сериал «Враг внутри». Доступен в подписке.

Американский драматический сериал в центре сюжета которого история заместителя директора ЦРУ по операциям Эрики Шепард. Шантажируя ее убийством дочери, российский террорист Михаил Васильевич Тал вынуждает Эрику раскрыть имена четырех агентов ЦРУ: Стивена Айбаха, Брайана Ланича, Дезире Вильярреал и Лайна Хеффрона. Агенты были убиты, а Эрика арестована агентом ФБР Уиллом Китоном и приговорена к 15 последовательным пожизненным заключениям без возможности условно-досрочного освобождения. Три года спустя Тал снова наносит террористический удар, и Китону приказано задействовать Эрику для противоборства Талу.

С 5 ноября: фильм МЯТЕЖНИК.

Первый век нашей эры, Уэльс находится под властью Римской империи. Четверо подростков случайно убивают римского солдата и провоцируют восстание. Они вынуждены покинуть свою деревню и познать науку выживания среди дикой природы, чтобы не навлечь на себя гнев Рима.

С 5 ноября: фильм ФАНТАЗЕРЫ.

Серджо и Сабрина любят друг друга, но не могут быть вместе, потому что материально зависимы от своих партнеров. Все меняется, когда коллеги Серджо в шутку заставляют его поверить, что он выиграл в лотерее 3 миллиона евро. Убежденный в том, что разбогател, Серджо решает отказаться от старой жизни и, наконец, воссоединиться с Сабриной. Когда они поймут, что выигрыша нет, останется только одно — скрывать это от близких, отправившись всем вместе в необычное путешествие.

С 7 ноября: мультсериал «Солнечные противоположности». Доступен в подписке.

Новый анимационный хит от создателей «Рика и Морти» рассказывает историю пришельцев, которые спасаясь со своей умирающей планеты, потерпели крушение на Земле и теперь вынуждены прикидываться обычными людьми. Человеческая цивилизация вызывает у гостей из другого мира немало вопросов, и они никак не могут до конца решить, хорошая она или нет. Точно известно только одно: они должны защищать Пупу — живой суперкомпьютер, который однажды эволюционирует, поглотит их и терраформирует Землю.

С 6 ноября: фильм ШКАТУЛКА ДЬЯВОЛА.

Хоррор о музее, ночь в котором переживет не каждый. Кейси работает в захолустном музее. В коллекцию поступает новый экспонат — антикварный попрыгунчик из тех, что выскакивают из шкатулки. Вскоре коллеги Кейси начинают погибать при загадочных обстоятельствах, и он связывает эти смерти со зловещим созданием, заточенным в шкатулке. Британский фильм ужасов объединяет две традиции жанра: опасные игрушки и чудовищных клоунов.

С 6 ноября: фильм ПОСЛЕ. ГЛАВА 2. Доступен в подписке.

Отличница Тесса и бунтарь Хардин недавно разорвали свой взрывоопасный роман, оставшись оба с разбитыми сердцами. Теперь у Тессы новая жизнь и новый поклонник, или все-таки рано ставить точку в ее «неправильной» истории первой любви? Продолжение эмоциональной и откровенной молодежной мелодрамы «После» на основе бестселлера Анны Тодд. В красивом дуэте воссоединились Джозефин Лэнгфорд («Бойся своих желаний») и Хиро Файнс-Тиффин, известный по роли юного Тома Реддла во франшизе о «Гарри Поттере».

С 7 ноября: фильм АД ПО СОСЕДСТВУ.

Рассорившись с отцом после смерти матери, Сара пытается начать самостоятельную жизнь и находит идеальную, как ей кажется, квартирку в одном из небольших жилых комплексов Лос-Анджелеса. Её новые соседи - всё сплошь доброжелательные милые люди, которые устраивают совместные вечеринки и заботятся друг о друге. Но по ночам Сара не может нормально спать из-за странных звуков, и вскоре она узнает о своих соседях нечто очень неприятное.

С 8 ноября: мультфильм ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО: ПИРАТЫ ОСТРОВА СОКРОВИЩ.

Пингвиненок Пороро с друзьями отправляется в путешествие на корабле в поисках легендарного сокровища. Его ждут удивительные встречи с коварными пиратами и самим капитаном Сильвером.

С 9 ноября: сериал «Миссис Америка». Доступен в подписке.

США, 1970-е. Движение за равноправие полов набирает обороты. Против феминисток выступает рьяный консерватор и настоящая леди Филлис Шлэфли. Начинается война сильных женщин за будущее и за власть. Двукратная обладательница премии «Оскар» Кейт Бланшетт в девятисерийной теледраме на основе реальных событий «Миссис Америка». Исторических и вымышленных героинь той эпохи сыграли Роуз Бирн, Сара Полсон, Элизабет Бэнкс, Марго Мартиндейл и другие.

С 9 ноября: фильм ОНА УМРЕТ ЗАВТРА.

Эми уверена, что завтра умрет. Она напивается и говорит подруге Джейн, чтобы после смерти та сделала из ее кожи куртку. Джейн пытается вразумить Эми, но эта странная убежденность оказывается заразной − теперь она тоже уверена, что завтра умрет.

С 9 ноября: фильм ЭФФЕКТ МАНДЕЛЫ.

В семье талантливого программиста произошла трагедия. После этого в его жизни стали происходить странные вещи. Пытаясь понять происходящее, мужчина вступает в противостояние со своей реальностью, чтобы нарушить цепь пугающих событий.

С 9 ноября: фильм ЛУЧШИЕ ГОДЫ.

История трех друзей, Паоло, Риккардо, Джулио, и девушки Паоло, Джеммы, рассказанная в течение сорока лет, с 1980 года до наших дней. Паоло получает степень в области литературы и начинает преподавать. Джулио становится успешным адвокатом и меняет свои идеалистические взгляда на богатство и славу. Риккардо меняет профессии в поисках себя – от актера до журналиста. Джемма уезжает в Неаполь, чтобы в итоге вернуться обратно в Рим к Паоло. Но вскоре Джемма начинает роман с Джулио...

С 10 ноября: фильм СУПЕР СТРАННЫЕ ДЕЛА.

Старший брат Бекки психически нездоров, поэтому, когда девушка получает от него серию панических сообщений, то незамедлительно мчит на помощь. В полуразрушенной квартире ее встречает живой Ричи вместе с грудой своих же трупов-двойников.

С 10 ноября: фильм ГЛАВНЫЙ ГРЕК РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.

Биографический фильм о выдающемся государственном деятеле и дипломате XIX века Иоаннисе Каподистрия. При Александре I он стал министром иностранных дел Российской империи, а в 1827 году был избран первым правителем независимой Греции. Сама его судьба, вплоть до насильственной гибели, несет печать греческой трагедии.

11 ноября: трансляция церемонии вручения премии «Золотая Маска».

В онлайн-кинотеатре станет достпна запись онлайн-трансляции 26-й церемонии объявления лауреатов Премии «Золотая Маска» − российского театрального Фестиваля, который каждый год представляет наиболее значительные спектакли из городов России.

С 12 ноября: фильм ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ.

Разгар Второй мировой войны. Франция обессилена и готова сдаться. Но истинный патриот, генерал де Голль не мог позволить стране потерять честь и достоинство. Он спорит с Правительством, ведет переговоры с Черчиллем, обращается к народу. Де Голль становится голосом Сопротивления, заручившись в этом поддержкой лишь любимой жены.

С 12 ноября: мультфильм ГНОМЫ В ДЕЛЕ.

Кондитерская Тео вот-вот закроется. Всех клиентов переманил его главный конкурент Бруно, построивший рядом фабрику. Спасти Тео может только чудо. И оно случается, да не одно, а целых три! Прямо к нему домой заявляются три гнома, которые объясняют, что больше всего на свете хотели бы научиться печь. Недоверчивый Тео поначалу пытается прогнать маленький озорников, но не тут-то было. Ты их в дверь, а они в окно! Тео ничего не остается, как дать им шанс. Успеет ли Тео научить всему гномов, чтобы с их помощью отстоять кондитерскую?

С 12 ноября: фильм КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ

Вы снимали жилье через интернет? Смотрели красивые картинки на сайте и представляли идеальный отпуск? Две молодые пары решили провести выходные на берегу океана и арендовали роскошную виллу. Они не знали, что в каждой комнате установлены камеры, и за ними пристально следят.

С 12 ноября: фильм БОУДИКА − КОРОЛЕВА ВОИНОВ.

Вождь кельтского клана хочет отдать свою шестнадцатилетнюю дочь Боудику в брак по расчету. Но ее мать делает все возможное, чтобы защитить ее. Она убеждает Боудику бежать из деревни и укрыться в доме, где прошло ее детство. Боудика понимает, что прошлое однажды настигнет ее, и к этому времени она должна превратиться из простой девушки в королеву-воительницу, чтобы защитить всех, кого любит.

С 13 ноября: сериал «Частный детектив Магнум». Доступен в подписке.

Офицер Томас Магнум возвращается из Афганистана домой на Гавайи. Он заселяется в роскошный особняк, где работает консультантом по безопасности, а в свободное время занимается тем, что ему на самом деле интересно — частными расследованиями. В деле ему помогают мажордом особняка и в прошлом агент МИ-6 Джульет Хиггинс и братья по оружию — пилот вертолета Теодор Кэлвин и морской пехотинец Орвилл Райт, обладающий самыми разными связями по всему острову Оахо.

С 13 ноября: фильм НАПУГАЙ МЕНЯ.

Решив начать новую главу жизни, Фрэд снимает на выходные дом на природе и пытается писать книгу. Во время утренней пробежки он знакомится с живущей в соседнем домике девушкой Фанни, и она оказывается успешной писательницей, у которой недавно вышел нашумевший хоррор-роман. Этим же вечером после внезапного отключения электричества Фанни приходит в гости к Фрэду и предлагает коротать время вместе, рассказывая друг другу страшные истории.

С 13 ноября: фильм ИГРА СМЕРТИ.

Представьте аналог «Джуманджи» − игру, которая заставляет игроков убивать других людей, чтобы выжить. Группа миллениалов находит загадочную настольную игру, после ее активации им дается задание убить 24 человека или погибнуть самим.

С 13 ноября: фильм МУЛАН.

История о бесстрашной молодой девушке, которая выдаёт себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам, надвигающимся на Китай. Старшая дочь храброго воина Хуа, Мулан − энергичная и решительная девушка. Когда Император издаёт указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды Имперской армии, Мулан занимает место своего больного отца, еще не зная, что ей предстоит прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.

С 16 ноября: фильм СТРЕЛЬЦОВ. Эксклюзивно в подписке Okko.

К 20 годам у него есть все, о чем можно мечтать: талант, слава, любовь. Эдуард Стрельцов – восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся страна ждет от него победных голов на Чемпионате мира в Швеции. Эдик Стрельцов должен бросить вызов самому Пеле... Но за два дня до отъезда в жизни футболиста происходит катастрофа. Его судьба сломана, дорога в футбол, кажется, отрезана навсегда… Чтобы вернуться и стать чемпионом, Стрельцову придется совершить невозможное. Великий спортсмен, который был окружен всенародной любовью, в один миг потерял все. Но он готов повторить взлет – и вернуть любовь и славу!

С 17 ноября: сериал «Хелстром». Доступен в подписке.

«Хелстром» − американский супергеройский сериал, созданный Полом Збышевски («Остаться в живых») на основе персонажей Дэймона и Сатаны Хеллстромов с комиксов издательства Marvel. Сериал рассказывает историю Дэймона и Аны Хелстром − детей загадочного и могущественного серийного убийцы. В попытке разобраться в собственном происхождении они путешествуют по миру и уничтожают худших представителей человечества.

С 19 ноября: документальный фильм 4 ЛИЦА МОНЫ ЛИЗЫ.

Какую тайну скрывает самый известный портрет в истории? Четыре женщины, четыре удивительные истории – кто из них вдохновил Леонардо? Зрителей ждет художественное путешествие по итальянскому Ренессансу и четырем городам, где жили девушки, ставшие прототипами Джоконды. Флоренция, Милан, Урбино и, наконец, регион Базиликата, в котором находится неизвестная могила самой Моны Лизы.

С 19 ноября: фильм ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ БАБУШКИ. Эксклюзивно в Ultra HD 4K.

Где-то в Нью-Йорке гадалка предсказала бабушке большую удачу. Никогда не поздно начать жить в свое удовольствие. Бабушка сняла все деньги со счета и отправилась в казино. Сорвать огромный куш в казино? Да легко! Нанять телохранителя? Не проблема! Черпая вдохновение из остросюжетных телесериалов, бабушка оказывается в эпицентре настоящих бандитских разборок. Теперь несладко будет всем!

С 19 ноября: фильм МОЙ ДЕДУШКА ИНОПЛАНЕТЯНИН.

У Уны и инопланетного робота есть 24 часа, чтобы найти ее дедушку, который был похищен инопланетянами. Экстраординарное приключение приведет к дружбе, рациональная роботизированная логика сменится эмоциями, а самоотверженная любовь Уны спасет ее инопланетную семью.

С 19 ноября: фильм ДА, БОЖЕ, ДА!

1999 год. Ученица старших классов католической школы по имени Элис всегда соблюдала все правила, примерно ходила на исповеди и в церковь и боялась вечного проклятия за многократный просмотр сцены в карете из «Титаника». Однажды в интернет-чате, где девушка участвовала в викторине, у неё завязывается короткая, но откровенная переписка, что приводит школьницу к некоторым физиологическим открытиям. Кто-то пускает по школе слух про неприличное поведение Элис на одной вечеринке, а она в компании лучшей подруги собирается на уик-энд в религиозный лагерь, что, как обещают уже посетившие его, изменит её жизнь навсегда.

С 19 ноября: фильм АУТЛО.

Старшеклассник-гей и загадочная бунтарка пытаются добиться взаимности одного и того же парня. Генерал и танцовщица-трансгендер в 1980-х ставят на кон карьеру и жизнь, чтобы быть вместе.

С 19 ноября: фильм МАДАМ ПАРФЮМЕР.

Анна Вальберг − знаменитость в мире парфюмерии. Она живет как дива, ведет себя как эгоистка с сильным темпераментом. Гийом − ее новый водитель и он единственный, кто не прогибается под ее напором. Наверное, это причина, по которой она не расстается с ним.

С 23 ноября: фильм ГАЛЕРЕЯ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ.

Люси с трудом забывает о прошлых отношениях, оставляя на память разные сувениры. Однажды она случайно знакомится с Ником, который помогает ей разобраться с прошлым и организовать «Галерею разбитых сердец» − открытое пространство, где каждый желающий может оставить предметы, связанные с неудавшимися отношениями.

С 23 ноября: фильм КОСМОС.

Трое ученых случайно перехватывают закодированный сигнал далекой инопланетной цивилизации. И этот сигнал – явно не простой сбой и не посторонние шумы. Что же это за космический звук, который они услышали? Истина оказывается более невероятной, чем любой из них мог предположить.

С 26 ноября: фильм ВЕЧЕРИНКА МОНСТРОВ.

Двое подростков Каспер и Додж грабят дома обеспеченных граждан, пока Айрис - девушка одного из них − стоит на шухере. Когда отец Каспера за игорные долги оказывается в заложниках у бандитов, парень решается на отчаянный шаг − ограбить виллу, где Айрис собирается работать официантом на званом вечере. На вечеринку съезжаются обеспеченные гости, и вскоре выяснится, что горе-грабители попали к сборищу отморозков.

С 26 ноября: фильм КРЕСТНАЯ МАМА. Эксклюзивно в Ultra HD 4K.

Талантливая переводчица (Изабель Юппер) работает в полиции, помогая раскрывать преступления. Однажды ей становится известно о крупной партии наркотиков. Соблазн изменить жизнь слишком велик. И вот она превращается в НаркоМаму, которая строит свою империю. Теперь вся полиция охотится за ней.

С 26 ноября: фильм 99 ДОМОВ.

Фильм расскажет про человека, теряющего свой дом по закладной. К счастью, ему удается устроиться на работу к риэлтору, забравшему его жилье. Очень скоро он добивается больших успехов на новом поприще и уже сам выселяет несчастных домовладельцев. Однако по мере того, как финансовые проблемы перестают его беспокоить, страдания ему начинает доставлять его совесть.

С 27 ноября: фильм НОВЫЕ МУТАНТЫ.

Пятерых юных мутантов против их воли держат на секретном объекте. Здесь они обнаруживают у себя суперспособности и начинают сражаться, чтобы вырваться из заключения.

С 30 ноября: фильм ПОКА МЫ МОЛОДЫ. Эксклюзивно в Ultra HD 4K.

Бездетная пара за 40 чувствует, что друзья, у которых появляются дети, от них отдаляются. В поисках нового круга общения они знакомятся с молодыми парнем и девушкой, с горящими глазами и целым вагоном безумных идей. На первый взгляд, у них нет совершенно ничего общего. Но ведь никогда не поздно снова почувствовать себя молодым! Любопытная драматическая комедия от режиссера «Брачной истории» Ноа Баумбака с Беном Стиллером, Наоми Уоттс, Адамом Драйвером и Амандой Сайфред в главных ролях.

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02.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko