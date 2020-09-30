Okko рассказал о новинках, которые пополнят его каталог в октябре

В октябре мультимедийный сервис Okko порадует любителей короткометражного кино, исторических комедий, фэнтези, фильмов для всей семьи, документальных картин, хорроров, любимых сказок, драматических мини-сериалов, корейских триллеров, крепких боевиков, мультфильмов, а также фанатов Дэниела Рэдклиффа.

В октябре в Okko появятся следующие новинки:

С 1 октября: триллер ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ.

1970-е годы. Южная Африка времен апартеида. Белые диссиденты оказываются в строжайшей тюрьме Претории. Герой Дэниела Рэдклиффа и его напарники, получив гигантские сроки, не хотят сдаваться и придумывают безумный план побега. Ключ к выходу из тюремной клетки сделан из дерева, а ставка − свобода или жизнь.

С 1 октября: альманах БУДУЩЕЕ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.

Эксклюзив. Microsoft, кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова, Театр на Таганке, Высшая школа кино «Арка» и мультимедийный сервис Okko представили совместный уникальный проект – альманах с элементами screenlife, состоящий из пятикороткометражных фильмов студентов киношколы («Цена любви», «Аутсорсинг», «Мультипликатор», «Надежда умирает последней» и «Маршрут построен»), не связанных друг с другом сюжетом, но объединенных общей идеей – пользой технологий для человека.

С 1 октября: криминальная драма САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ ГОД.

Эксклюзивно в Ultra HD 4K. Действие этого фильма с Оскаром Айзеком и Джессикой Честейн в главных ролях происходит в Нью-Йорке зимой 1981 года, когда был зафиксирован один из самых высоких показателей уровня преступности в истории города. Бизнесмен Эйбел Моралес пытается сохранить и расширить свою компанию, не используя при этом криминальные методы ведения дел, но на фоне коррупции, разгула преступности и социального упадка рискует потерять все.

С 1 октября: экшн ПИСТОЛЕРА.

Когда безжалостный наркобарон Рафаэлло убивает семью маленькой девочки по имени Энджела во время нападения в Испании, он делает одну фатальную ошибку: оставляет ее в живых. Таким образом, Рафаэлло приводит в движение кровавую цепь событий в этой грязной уличной сказке о мести… Убойный экшн режиссера Дэмиана Чапа с Дэнни Трехо, Робертом Дави и Роминой Ди Лелла («Мишень», «Враг внутри») в главных ролях.

С 1 октября: криминальная драма КОТЕЛ.

Дебютная режиссерская работа Евы Басс с Александром Кузнецовым, Александрой Ревенко, Василием Буткевичем и Алексеем Филимоновым в главных ролях. Савелий, владелец компьютерного клуба «Котел», был доволен своей жизнью на Районе − до момента подозрительного самоубийства товарища. Под впечатлением от этой трагедии Савелий решил порвать с окружением и убраться с Района подальше. Но старые друзья и многочисленные, порой абсурдные, обстоятельства не хотят отпускать героя.

С 1 октября: полнометражный мультфильм СКАЗКИ СЕРОГО ВОЛКА.

Оригинальный британский взгляд на любимые и хорошо знакомые всем сказки. Как Белоснежка победит злую мачеху? Каким образом Джеку удастся избежать встречи с ужасным Великаном и найти сокровища? За кого на самом деле выйдет замуж Золушка? И как всех обхитрит Красная Шапочка? Думаете, что все знаете? Серый Волк голосом Ивана Охлобыстина расскажет свою собственную историю.

С 2 октября: роуд-муви СМОТРИ КАК Я.

Молодежная приключенческая комедия о том, что друзей не выбирают. Оля − беглянка из детдома, у которой в жизни не было ничего, кроме стремления к свободе. Максим − слепой парень, имеющий все, что пожелает благодаря богатому, но контролирующему отцу. Случайно познакомившись, они решают бежать от прошлой жизни к морю, прихватив машину и деньги папы Максима. Полная приключений дорога поможет им разобраться в себе и понять, так ли у них много общего.

С 2 октября: семейный фильм ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ.

По стечению обстоятельств молодую колли по имени Лесси разлучают с хозяином и отправляют жить в богатое поместье. Однако Лесси, храня память о своем настоящем друге, сбегает из особняка, чтобы побывать в удивительных местах, завести новых знакомых и даже прокатиться на яхте по дороге домой…

С 3 октября: фэнтези ЭБИГЕЙЛ.

Отечественное фэнтези о могущественных магах, от которых нужно избавиться. В картине Александра Богуславского, помимо таких успешных российских актеров, как Равшана Куркова или Риналь Мухаметов, снялся голливудский актер Эдди Марсан. Молодая девушка Эбигейл родилась и выросла в городе, когда-то давно закрытом из-за таинственной эпидемии. Особый Департамент, который долгие годы занимается очисткой города от «заболевших», забрал ее отца, когда ей было всего шесть. Но повзрослев, Эбигейл отправляется на его поиски и узнает, что эпидемия — это большой обман. У нее и самой начинают появляться признаки «болезни» — магические способности, которых власти города так опасаются. Фильм доступен по подписке

С 5 октября: комедия АГЕНТ ЛЕВ.

Фильм Людовика Кольбо-Жюстена с Дэни Буном, Филиппом Катрином, Энни Серра и Самуэлем Жуи в главных ролях. Психиатр пытается понять, в чем проблема его нового пациента: тот утверждает, что он секретный шпион международного уровня по кличке Агент Лев. Но когда на глазах доктора похищают его невесту, ему ничего не остается, как обратиться за помощью к этому странному «спецагенту».

С 5 октября: криминальный триллер СОРВАТЬ КУШ.

Фильм Кристиана Сесма с Люком Госсом и Вэлом Килмером в главных ролях. 5 лет назад управление по борьбе с наркотиками устроило облаву на картель Синалоа. Искали деньги от продажи наркотиков, но нашли лишь Дэмиана Брукса. Где-то в пустыне закопаны миллионы долларов, и теперь, выйдя из тюрьмы и собрав старую команду, Дэмиан собирается найти их. Но не он один желает сорвать куш. Гонка за деньгами началась. Правила просты: не попадись, похорони прошлое, найди бабло.

С 7 октября: хоррор ПРОЧЬ.

Фильм ужасов Джордана Пила о черном парне, который оказался не в том месте. Темнокожий фотограф Крис встречается с белой девушкой, и в какой-то момент настает момент для знакомства с родителями. Семья Армитаж живет в удаленном от города особняке. Криса сразу настораживает, что в доме работает черная прислуга, но Роуз находит всем причудам родителей невинное обвинение. До поры до времени...

С 7 октября: документальный фильм ГАЗОВАЯ СТРАНА.

Режиссер Джош Фокс колесит по Соединенным штатам в поисках природных отклонений вроде легко воспламеняемой воды из-под крана, возникших в результате бума на бурение газовых скважин. Документальный фильм, который был отмечен номинациями на премии «Оскар» и «Сандэнс».

С 7 октября: блокбастер МУМИЯ.

Захватывающий приключенческий фильм является перезапуском легендарной франшизы. Много тысячелетий назад египетская принцесса Аманет совершила страшный проступок − убила фараона и заключила соглашение с Богом смерти, чтобы получить власть над государством. Однако мятежницу удалось остановить. В наказание ее захоронили в гробнице посреди пустыни, а имя исключили из летописей. Аманет была забыта на века, пока на неё случайно не наткнулась пара иракских солдат. Фильм доступен по подписке.

С 7 октября: хоррор ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ.

Хоррор-адаптация старинной сказки братьев Гримм о приключениях брата и сестры в волшебном лесу. Безумная мать выгоняет Гретель, молодую девушку, и Гензеля, ее маленького братишку, из дома. Им ничего не остается, как бродить по густому лесу в поисках хоть какой-нибудь еды. И тут им попадается неприметный дом, внутри которого накрыт шикарный стол. Чего только нет на нем! И он как будто специально сервирован для путников. Скоро появляется и хозяйка дома по имени Холда, которая приглашает брата и сестру отдохнуть и поесть. Гретель и Гензель даже не догадываются о ее коварных планах. Фильм доступен по подписке.

С 7 октября: драма МУСТАНГ.

Осуждённый преступник Роман Коулман, отбывающий срок в тюрьме Невады, вынужден участвовать в реабилитационной программе по приручению мустангов. Неожиданно для себя он привязывается к самой неукротимой лошади, которая помогает ему бороться с собственными демонами. Фильм доступен по подписке.

С 8 октября: комедия ПОРНОЛОДЖИ ИЛИ МИЛАШКА, КАК ТЫ.

Когда бывший парень называет скрипачку Люси замкнутой, она составляет список безумных поступков, которые должна совершить.

С 8 октября: мелодрама ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ.

Когда Джереми встречает Мелиссу, он сразу понимает, что она − Та Самая. Но хватит ли у него сил, чтобы побороться за любимую в самой безнадежной ситуации? Одна любовь может изменить твою жизнь. Одна жизнь может изменить целый мир. Фильм доступен по подписке.

С 8 октября: фантастика ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВСЕЛЕННОЙ.

Штатная процедура выхода в космос внезапно заканчивается загадочным исчезновением американского астронавта. Ученые, исследовавшие космическое пространство, вскоре обнаруживают, что к Земле приближается множество странных темных объектов сферической формы. Эксперты по всему миру начинают бить тревогу, предполагая, что в ближайшем будущем нашу планету ждет неминуемый апокалипсис. Чтобы выяснить происхождение неопознанных объектов и установить контакт с инопланетным разумом, в центр скопления темных сфер отправляются специально разработанные роботы с внедренным человеческим мозгом. Этот полет в космос может навсегда изменить жизнь всего человечества.

С 9 октября: полнометражный мультфильм ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ.

Эксклюзивно в Ultra HD 4K. Пришелец Флип попадает на Землю. Очутившись в настоящих джунглях, он знакомится с компаний диких зверей. Вместе с обезьянкой Манки и слонихой Труди им предстоит отправиться в большое путешествие, найти новых друзей и, главное, вернуть Флипа домой. Но у могучего предводителя пришельцев Граноса свои планы. Фильм доступен по подписке.

С 9 октября: семейный фильм ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО, ИЛИ ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ.

Фридо нашел волшебное зеркало, исполняющее мечты: из него появилась его идеальная копия. Двойник Фридо с удовольствием соглашается выполнять самые сложные задачи, а кроме этого, оказывается настолько умным, что добивается восторженных отзывов учителя и самых лучших оценок в школе. Фридо в восторге, но вскоре пробалтывается о чудесном двойнике своему другу Эмилю...

С 11 октября: ромком 7 ЧАСОВ НА СОБЛАЗНЕНИЕ.

Искусство соблазнения − это наука, и, научившись ее приемам, можно добиться расположения любой красотки всего за 7 часов. В этом твердо убеждена Валерия, чей курс по соблазнению пользуется огромной популярностью у одиноких мужчин. Однажды к ней записывается Джулио, который хочет вернуть расположение своей бывшей невесты. Валерия помогает ему разработать план действий. Однако в ходе реализации этого плана Джулио и Валерию ждут неожиданные открытия. Так ли предсказуема любовь или это загадка, которая не подчиняется никаким законам? Фильм доступен по подписке.

С 12 октября: комедия ГЕРОИЧЕСКИЕ ЛУЗЕРЫ.

Несколько друзей из маленького городка решили создать собственное дело. Но не успели они положить по крохам собранные деньги в банк, как тот лопнул. Друзья в отчаянии: за одну минуту они потеряли всё и превратились в законченных неудачников. Однако вскоре становится известно, что их сбережениями за день до краха завладел коварный адвокат, вступивший в преступный сговор с управляющим банком. Выход у героев один – чтобы вернуть нажитое непосильным трудом, надо ограбить грабителя…

С 15 октября: хоррор АД ПО СОСЕДСТВУ.

Рассорившись с отцом после смерти матери, Сара пытается начать самостоятельную жизнь и находит идеальную, как ей кажется, квартирку в одном из небольших жилых комплексов Лос-Анджелеса. Ее новые соседи − все сплошь доброжелательные милые люди, которые устраивают совместные вечеринки и заботятся друг о друге. Но по ночам Сара не может нормально спать из-за странных звуков, и вскоре она узнает о своих соседях нечто очень неприятное.

С 15 октября: триллер ДЕВУШКА С БРАСЛЕТОМ.

Спокойствие тихого семейного отдыха на пляже нарушает появление полицейских, прибывших задержать Лизу. Девушку обвиняют в убийстве лучшей подруги. Начинается следствие, растягивающееся на два года, в течение которых героиня должна носить специальный браслет, позволяющий отслеживать ее местоположение. Неужели эта скромная миловидная девушка – хладнокровный убийца? Все обстоятельства и свидетели говорят против неё. Впереди новое судебное заседание, где девушке придется доказывать свою невиновность. Что же на самом деле случилось в тот роковой день и почему ее считают виновной в трагической смерти подруги?

С 15 октября: исторический фильм МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ.

История создания памятника Петру I, благодаря поэме Александра Сергеевича Пушкина известного как «Медный всадник». По приглашению императрицы Екатерины II скульптор Этьен-Морис Фальконе приезжает из Франции для создания монумента. Благодаря кропотливой работе и мучительным творческим поискам мастера памятник становится не просто произведением искусства, но одним из символов России.

С 19 октября: фэнтези ДЕВУШКА-НЕВИДИМКА.

В юности Холли обнаружила, что стала невидимой для окружающих. Поначалу она не понимала, почему её никто не замечает, полагая, что все вокруг просто притворяются, но в конце концов девушка смирилась со своей вынужденной ролью невидимки и стала жить по новым правилам. Несколько лет Холли подглядывала за чужими жизнями, зарабатывая на этом неплохие деньги. Ей открылись многие тайны, которые ранее тщательно скрывались. Но однажды Холли выпадает шанс поставить все на прежние места и вернуться в мир людей при помощи единственного мужчины, который может её видеть.

С 21 октября: триллер МЕТЕОРИТ.

Исследователь внеземной жизни отправляется на поиски метеорита с малознакомой компанией в отдаленный район. Ведомые деревенским проводником, участники экспедиции оказываются в заброшенных местах и лишаются возможности вернуться обратно. Там они сталкиваются с загадочным вирусом, который пробуждает их страхи и заставляет изменить все планы.

С 22 октября: криминальный триллер ОПАСНАЯ АВАНТЮРА.

После того как Кэм пережил сложный бракоразводный процесс, его жизнь рухнула. Он стал работать обычным таксистом и подрабатывать водителем у мелкого наркоторговца. Еле сводя концы с концами, Кэм в скором времени принимает решение пойти на опасную авантюру и сорвать солидный куш. Но с первых же минут все идет не по плану.

С 23 октября: фантастика НИМАНИ.

Эксклюзивно в Ultra HD 4K. 2148 год, международная корпорация отправляет космонавта и женщину-андроида на Альфа Центавру. Андроид очень красива и может выполнять любые команды, и космонавту кажется, что он влюбился. Но может ли искусственный интеллект ответить на его чувства? Фильм доступен по подписке.

С 25 октября: полнометражный мультфильм БЕЛКА И СТРЕЛКА: КАРИБСКАЯ ТАЙНА.

Эксклюзивно. Продолжение популярной анимационной франшизы, герои которой говорят голосом популярных актеров, среди которых Евгений Миронов, Ирина Пегова, Юлия Пересильд, Сергей Бурунов и Сергей Шнуров. У берегов Кубы происходит загадочная аномалия − огромный водяной смерч всасывает воду, осушая океан. Решением советского командования Белка и Стрелка отправляются к острову братских народов с разведывательной миссией. Красочная Куба, лазурная гладь океана и окутанный тайнами подводный мир встречают героев. Четвероногим исследователям и их команде предстоят опасные приключения, которые не только приведут их к разгадке кубинской аномалии, но и проверят дружбу на прочность.

С 26 октября: криминальная драма АФЕРА ВЕКА.

В самом фешенебельном пригороде Буэнос-Айреса пятеро грабителей ворвались в здание банка Рио де Акассусо. Взяв в заложники всех сотрудников и посетителей банка, они начали переговоры с прибывшей полицией. Пока сотни полицейских окружали здание, благодаря хитроумному плану и тщательной подготовке преступникам удалось вынести из хранилища деньги и ценности на общую сумму в более чем 15 миллионов долларов.

С 27 октября: комедия МИСС ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ.

Ретро-комедия с Кирой Найтли, Гугу Эмбата-Ро, Джесси Бакли, Лесли Мэнвилл и Грегом Кинниэром в главных ролях. Англия, 1970-е, эпоха сексуальной революции и поисков новой свободы. Миллионы восторженных зрителей, вспышки фотокамер, шикарные наряды и секси-купальники – на лондонский подиум выходят топ-модели со всего света. И тут в сияющий огнями Альберт-холл врывается группа девушек. Фильм доступен по подписке.

С 30 октября: хоррор ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ 3.

Годами старый дом ждал, пока кто-нибудь приедет и наполнит его новой жизнью. И вот порог переступили новые жители. Семья, за спиной у которой сложное прошлое, хочет обрести новое место, где можно жить в безопасности. Вскоре у самой младшей обитательницы появляется новый друг. Она увлечена играми с ним, но кроме нее его никто не видит.

С 30 октября: триллер БЕККИ.

13-летняя Бекки уже год не может смириться со смертью матери. Девушка обижена на весь мир, а особенно - на отца, который в ее любимый лесной дом пригласил свою любовницу с сыном и объявил, что собирается жениться. Бекки убегает в лес, но не успевает толком поистерить, так как в дом проникает банда сбежавших из тюрьмы нацистов и берёт остальных в заложники. Им очень нужен некий ключ, который они когда-то спрятали в подвале, но Бекки не верит, что, заполучив желаемое, они уберутся восвояси, поэтому решает дать уголовникам отпор. Фильм доступен по подписке.

С 30 октября: триллер НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ.

Молодой архитектор Со-джин уже полгода не может оправиться от гибели жены. Он живет в большом доме родителей, страдает от посттравматического синдрома и с трудом общается с маленькой дочерью. Внезапно Со-джину звонят из детского приюта и сообщают, что нашлась его младшая сестра Ю-джин, которую он больше 20 лет назад потерял в парке развлечений. Родители радостно принимают новообретенную дочь, и та окружает их заботой, но Со-джину сестрица кажется очень подозрительной. Фильм доступен по подписке.

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30.09.2020 Автор: Артур Чачелов