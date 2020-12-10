Подписчики Okko эксклюзивно увидят биографическую драму «Опасный элемент»

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему «Сбера», эксклюзивно предложит своим пользователям увидеть биографическую драму ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ с номинанткой на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA Розамунд Пайк в главной роли. Лента появится 12 декабря.

На закате XIX века, в Париже, Мария Склодовская (Розамунд Пайк) познакомилась с коллегой-ученым Пьером Кюри (Сэм Райли). Пара поженилась, вырастила двоих дочерей и изменила лицо науки навсегда, открыв явление радиоактивности. В 1903 году чета Кюри получила Нобелевскую премию по физике, что сделало Марию первой женщиной в истории, удостоившейся этой престижной награды. После смерти своего мужа Мария продолжила заниматься наукой. И ее работа вновь была отмечена Нобелевской премией, на этот раз по химии.

Фильм режиссера-обладателя Приза жюри Каннского кинофестиваля и номинанта на премии Британской академии и Оскар Маржан Сатрапи будет доступен в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум» и «Премиум» для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv.

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10.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko