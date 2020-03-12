Российские звезды снялись в вертикальных фильмах Okko Studios

Okko Studios представлила вертикальные короткометражные фильмы, созданные специально для проекта «Сбербанка» и Mastercard «Кино — #этомое». Фильмы появились благодаря творческой коллаборации знаменитых российских режиссеров, популярных блогеров и владельцев молодежных карт Mastercard «Сбербанка», которые также имели возможность поучаствовать в съемочном процессе.

Авторами короткометражек стали Клим Шипенко и Андрей Глазунов, звезда YouTube Ян Гордиенко (Yan Go) и Мария Агранович (ЛЮБИ ИХ ВСЕХ), а Радда Новикова, известная работой над сериалом «Интерны», сняла кино вместе с моделью и блогером Натали Ящук. Картины доступны эксклюзивно на платформе для просмотра вертикальных видео Okko.Move.

Фильмы в вертикальном формате – это новая форма коммуникации, усиливающая связь между кино и цифровым миром. Отвечая тренду на мобильное смотрение (согласно статистике онлайн-кинотеатра Okko, смотрение на мобильных устройствах за 2019 год выросло более чем на 120%), новые короткометражные фильмы от Okko Studios обращаются к актуальным проблемам современности в идеально подходящем для просмотра на мобильных устройствах вертикальном формате.

Так «Чат сериал. Копирайтеры» от Радды Новиковой и Натали Ящук снят в жанре романтической комедии и рассказывает о внезапно вспыхнувшем интернет-романе, а современные методы коммуникации между влюбленными ставят героев в неловкую и смешную ситуацию. Короткометражный фильм «Облака», авторами которого выступили Мария Агранович и Ян Гордиенко, – это киберпанк-триллер, наглядно моделирующий ситуацию, в которой кризис в отношениях вспыхивает из-за отсутствия границ между привычной нам «настоящей» реальностью и реальностью виртуальной. Наконец, философский проект «Сверхчеловек» от Клима Шипенко и Андрея Глазунова вдохновлён пьесой Джорджа Бернарда Шоу. Зрителей ждёт настоящий селфи-бенефис дьявола в исполнении Федора Бондарчука.

«Новые короткометражные фильм от Okko Studios – это ответ на рост мобильного смотрения. Мы стремимся обеспечить доступ к высококачественному контенту в удобном для пользователей вертикальном формате», – говорит Софья Квашилава, генеральный продюсер Okko Entertainment. «Уверена, что такая коллаборация режиссёров и блогеров впечатлит пользователей».

Все три фильма сняты в сотрудничестве с Team Films. Картины представлены в рамках проекта «Сбербанка» и Mastercard «Кино – #этомое» и доступны эксклюзивно на платформе Okko.Move: https://move.okko.tv

В 2020 году Okko Studios представит ещё 7 веб-сериалов и 3 короткометражных фильма в вертикальном формате.

Okko Studios – подразделение мультимедийного сервиса Okko, отвечающее за продюсирование и производство кино и сериалов. В портфолио Okko Studios такие фильмы, как ТЕКСТ и БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ, а также сериалы «Прятки», «#Детки» второй сезон шоу «Бар на Грудь», «Рашн Хакерс Лайф» и другие проекты.

Okko.Move – первая цифровая платформа для просмотра вертикальных фильмов и сериалов, запущенная Okko в декабре 2019 года. Сервис позволяет смотреть фильмы и шоу, снятые в набирающем популярность вертикальном формате, на экране смартфона. Он доступен с мобильных устройств по адресу move.okko.tv.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

12.03.2020 Автор: Артур Чачелов