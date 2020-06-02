«Окно в Европу» пройдет в декабре

XXVIII фестиваль российского кино «Окно в Европу» переносится на декабрь. Об этом сообщила дирекция фестиваля. Теперь выборгский смотр пройдет c 16 по 22 декабря 2020 года.
Объявленные ранее сроки проведения смотра (7 − 13 августа) изменены в связи с известными обстоятельствами. Из-за вынужденных карантинных мер многие кинокомпании не смогли вовремя завершить работу над проектами. Предполагается, что к декабрю все фильмы будут завершены.
Характерно, что самый первый Выборгский фестиваль проходил 1993 году именно в декабре. Кинорежиссеры Савва Кулиш, Марлен Хуциев, Владимир Коновалов, композитор Микаэл Таривердив и продюсер Геворг Нерсисян организовали в Выборге кинематографический форум для тех, кто продолжал снимать кино в кризисный для всей страны и отечественной киноиндустрии период.
«Зимний Выборг прекрасен и гостеприимен, как и в любое время года! А в декабре в воздухе уже витает новогоднее, рождественское, праздничное настроение. И мы уверены, что Christmas-выпуск «Окна в Европу» станет настоящим праздником и для кинематографистов, и для зрителей», − отмечается в пресс-релизе фестиваля.
Оргкомитет продолжает работать над программой. Отборочный тур продлевается до 1 октября 2020 года. Ознакомиться с регламентом и условиями участия в программах смотра, заполнить заявочную форму можно на странице фестиваля «Окно в Европу».
Об условиях и сроках проведения конкурса «Окно в Интернет» будет объявлено дополнительно.
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02.06.2020 Автор: Никита Никитин
Источник: «Окно в Европу»
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