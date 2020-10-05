Объявлено имя председателя жюри фестиваля российского кино в Онфлере

Председателем жюри 28го Фестиваля российского кино в Онфлере станет швейцарская актриса и театральный режиссер Марта Келлер (Marthe Keller). Об этом официально объявили организаторы киносмотра. Марта Келлер известна по фильмам ОЧИ ЧЕРНЫЕ (реж. Никита Михалков), ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ (реж. Сидней Поллак), ФЕДОРА (реж. Билли Уайлдер), МАРАФОНЕЦ (реж. Джон Шлезингер), НЕВЕРОЯТНАЯ (реж. Лука Гуаданьино), ПОТУСТОРОННЕЕ (реж. Клинт Иствуд) и других.

В 2016 году Марта Келлер была Председателем жюри каннского конкурса «Особый взгляд». Лента СЕСТРЕНКА (реж. Стефани Шуа и Вероника Реймонд), где она сыграла одну из главных ролей, участвовал в конкурсе «Берлинале 2020» и теперь представлен Швейцарией на соискание премии «Оскар» в 2021 году.

28-й Фестиваль российского кино в Онфлере (Франция) пройдет с 24 по 29 ноября 2020 года. Фестиваль проводится французской Ассоциацией друзей фестиваля в Онфлере при поддержке Региона Нормандия, города Онфлер, CNC, Министерства культуры РФ, Посольства России во Франции и киноконцерна Мосфильм.

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05.10.2020 Автор: Артур Чачелов