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Легальные российские онлайн-кинотеатры попросили операторов связи не ограничивать их траффик

Площадки обратились с письмом к Минкомсвязи

Ассоциация «Интернет-видео» обратилась в Минкомсвязь с предложением обязать провайдеров и операторов связи не ограничивать трафик легальный российских онлайн-кинотеатров даже если возникает повышенная нагрузка на сети. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Ассоциация объединяет крупнейших игроков рынка, таких как  онлайн-кинотеатры ivi, Okko, Megogo, Amediateka и tvzavr. Письмо направлено в министерство еще 21 апреля.

Онлайн-кинотеатры отмечают важность сохранения возможности стабильной работы сервисов в условиях самоизоляции. Одним из решений, позволяющих игрокам предоставлять зрителям контент в нужном качестве, по мнению ассоциации, является создание отдельного реества, так называемого белого списка ресурсов, которым операторы связи не смогут ограничивать трафик в сетях. В белый список также должны войти телеканалы первого и второго мультиплексов. Параллельно предлагается создать другой реестр − черный список пиратских сайтов, которые еще не заблокированы Роскомнадзором, и ограничивать их.

Операторы связи в большинстве своем идею с белым и черным списками не поддерживают, считая что она приведет к нарушению принципов сетевой нейтральности. Представители провайдеров отметили, что для борьбы с пиратством достаточно эффективно работать с уже существующим списком запрещенных сайтов Роскомнадзора. 

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12.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ

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