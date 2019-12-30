В правительстве присмотрят за иностранными онлайн-кинотеатрами

В России появится правительственная комиссия, которая будет заниматься вопросами онлайн-кинотеатров с большой долей иностранного владения. Об этом сообщает ТАСС. Постановление о создании регулирующего органа подписал Дмитрий Медведев.

Комиссия будет согласовывать владение работающих на российском рынке онлайн-кинотеатров с более чем 20% долей иностранного капитала, у которых доля российской аудитории составляет менее 50%. Судя по всему, речь идет о глобальных платформах вроде Netflix, Apple TV+, HBO Max, Amazon Prime Video и т.п. игроков рынка. Положения по вопросам, которые потребуют рассмотрение комиссией, выносит Роскомнадзор.

«Задачей комиссии является принятие решений о согласовании владения, управления либо контроля прямо или косвенно в отношении более чем 20% долей (акций) в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса со стороны иностранного государства, международной организации, а также находящейся под их контролем организации, иностранного юридического лица, российского юридического лица, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%... в совокупности или каждый в отдельности владеющих информационным ресурсом, который используется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»... и количество пользователей которого на территории России составляет менее 50% общего количества пользователей такого ресурса, − говорится в документе.

Роскомнадзор обеспечивает информационно-аналитическую поддержку работы, а организационно-техническое обеспечение остается в ведении Минкомсвязи.

Председателем правительственной комиссии назначен вице-премьер Константин Чуйченко, его заместителем — глава Минкомсвязи Константин Носков. Ответственным секретарем − Алексей Волин. В состав комиссии вошли: глава Роскомнадзора Александр Жаров и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев. С пометкой «по согласованию» в списке значатся генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко, генеральный директор «Национальной Медиа группы» Ольга Паскина, начальник Управления Президента РФ по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов и другие.

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30.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС