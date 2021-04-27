Названы онлайн-кинотеатры лидеры по числу платящих подписчиков

Международная исследовательская компания GfK опубликовала рейтинг онлайн-кинотеатров в России за первый квартал 2021 года. Как по уровню знания и пользования, так и по количеству платящих подписчиков, лидерами стали IVI и "КиноПоиск HD".

Согласно результатам исследования, подпиской на онлайн-кинотеатры пользуются 37% жителей российских городов в возрасте 16-55 лет. Из них 17% — платящие подписчики. По количеству платящих подписчиков IVI и "КиноПоиск HD" (входит в подписку "Яндекс.Плюс") лидируют с большим отрывом: в первом квартале 2021 года их доля среди всех онлайн-кинотеатров составила по 21%. При этом среди платящей аудитории IVI чаще выбирают пользователи 35-55 лет, а "КиноПоиск HD" популярнее у подписчиков в возрасте 16-35 лет. В топ-5 онлайн-кинотеатров по доле платящих подписчиков также вошли Okko (11%), Netflix (9%) и Premier (9%).

"Мы видим, что за последние два года произошел перелом на рынке видеосервисов. Заметно увеличилось число пользователей платной подписки. Причем по проникновению платной подписки малые города уже почти не отличаются от средних городов и городов-миллионников, — отмечают эксперты GfK. — Одновременно растут запросы на аналитику по онлайн-кинотеатрам, и мы считаем важным регулярно исследовать этот рынок и его изменения в динамике".

По уровню знания у IVI и "КиноПоиск HD" также одинаковые показатели: их назвали 73% опрошенных. Вместе с ними в пятерку лидеров вошли: Okko (66%), Megogo (51%) и Netflix (49%).

По уровню пользования с небольшим отрывом лидирует ivi: за последние 12 месяцев онлайн-кинотеатром пользовались 37% городских жителей. "КиноПоиск HD" — на втором месте: за последний год сервисом Яндекса пользовались 33% респондентов. Замыкает тройку Okko: его назвали 19% опрошенных.

В онлайн-опросе GfK Rus приняли участие 5170 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающие в городах России, включая малые города с населением до 100 тысяч человек.

GfK Rus — российское дочернее предприятие одной из ведущих мировых компаний в области маркетинговых исследований GfK Group. Подразделения GfK по всему миру предоставляют своим клиентам данные высочайшего качества и являются надежным партнером в проведении исследований в разных сегментах потребительского рынка. GfK Rus работает в России в сфере маркетинговых исследований уже более 25 лет.



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27.04.2021 Автор: БК

Источник: GfK