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Российские онлайн-кинотеатры столкнулись с оттоком аудитории в мае

Аналитики связывают это с окончанием акций и сезонным падением спроса

Российские онлайн-видеосервисы в мае столкнулись с оттоком аудитории. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылась на данные SimilarWeb. Аналитики сообщили об общем сокращении числа пользователей на 20-30% по сравнению с мартом-апрелем. При этом, сами площадки с такой большой цифрой не согласны.

Игроки рынка подтверждают, что определенный отток зрителей в мае действительно наблюдался. Его связывают с окончанием периода действий акций и промокодов, которые щедро распостранялись в марте-апреле. Кроме того, на этот показатель всегда влияет сезонность: с наступлением теплого времени года смотрение контента падает как на ТВ, на и в онлайне. Однако, параллельно с уменьшением общего числа зрителей, увеличилось число тех, кто оплатил подписку. 

SimilarWeb подсчитал просмотры на компьютерах и смартфонах. По его данным, у Ivi аудитория в мае снизилась на 8% к уровню апреля, у Premier − на 6%, у Okko − на 22%, у Wink − на 20%, у more.tv − на 23%, у Start − на 32%. Представитли онлайн-кинотеатров, опрошенные «Коммерсантом», с этими цифрами не согласились. В частности, они указали, что в исследовании не рассматриваются показатели Smart TV и мобильных приложений, которые для большинства площадок являются основными генераторами просмотров. 

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10.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ

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