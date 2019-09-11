Рынок легальных видеосервисов в России вырос на 44%

Легальные онлайн-видеосервисы в первом полугодии 2019 года заработали в России около 10,62 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные исследования компании TelecomDaily. Они учитывают результаты не только традиционных онлайн-кинотеатров, но и цифры видеосервисов телеком-компаний, телеканалов, киностудий и вендоров. Выручка первого полугодия на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За шесть месяцев видеосервисы получили 64% от заработанного за весь 2018 год. Они принесли в общей сложности 16,5 млрд рублей.

По данным TelecomDaily, лидером рынка остался ivi с долей 26,4%. Далее следуют Okko (14,2%) и YouTube (12,3%). При этом у Okko получился максимальный прирост выручки в этом полугодии − у сервиса она выросла на 76%. На 56% подросли доходы Megafon.TV (56%) и на 55% − у ivi. Основным генератором роста стала платная подписная модель: в структуре выручки онлайн-видеосервисов по итогам первого полугодия ее доля составила почти 70%.

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11.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ