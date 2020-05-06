Российские кинематографисты обратились к властям за поддержкой

Российские кинематографисты направили обращения в адрес председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и министра культуры РФ Ольги Любимовой с просьбой принять меры поддержки в интересах работников киноиндустрии. Инициатором обращения выступил Оргкомитет по созданию Межрегионального профсоюза кинематографистов.

Обращения направлены 5 мая. В них отмечается, что в связи противоэпидемическими мерами, из-за распространения коронавируса, российское кинопроизводство полностью остановилось и профессионалы киноиндустрии оказались без работы. Правительству РФ предлагается принять следующие меры:

1. Внести изменение в Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2020 года № 485, устанавливающее порядок назначения пособия по безработице, а именно: исключить требование о необходимости быть уволенным с 1 марта 2020 года. Требование об увольнении лишает возможности получить максимальное пособие самозанятым гражданам и гражданам, работающим по договорам гражданско-правового характера.

2. Внести изменение в постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 434, а именно включить в перечень в наибольшей степени пострадавших отраслей в результате распространения новой коронавирусной инфекции сферы деятельности, входящие в подкласс ОКВЭД 59.1: «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ» (код ОКВЭД 59.11) и «Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ» (код ОКВЭД 59.12), а также в подкласс ОКВЭД 59.2: «Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений».

3. Снять ограничение на необходимость подтверждать снижение суммарного дохода на 30% для лиц, занятых в киноотрасли, для получения кредитных каникул, увеличив при этом их срок до 12 месяцев, а также отменить комиссию за расчетно-кассовое обслуживание для индивидуальных предпринимателей и самозанятых на этот период.

Письмо подписали известные кинематографические организации и деятели кино. Среди них режиссеры Вадим Абдрашитов, Павел Костомаров, Андрей Кравчук, Иван И. Твердовский, Алексей Попогребский, продюсер Елена Гликман, актеры Иван, Виктор и Федор Добронравовы, Дмитрий Назаров, Амаду Мамадаков, оператор Максим Осадчий, а также члены расширенного Правления Гильдии операторов Союза кинематографистов России и многие, многие другие.

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06.05.2020 Автор: БК