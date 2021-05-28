Церемония «Оскар-2022» получила новую дату проведения

94-я церемония вручения премии «Оскар» перенесена с 27 февраля 2022 года на 27 марта. Срок отбора фильмов будет проходить до 31 декабря, при этом потенциальные кандидаты должны быть выпущены студиями с 1 марта по 31 декабря 2021 года. Как сообщают представители киноакадемии, требования к фильмам, которые могут номинироваться на 94-й церемонии вручения «Оскара», остаются аналогичными изменениям, добавленным в 2020 году.

Номинанты в ключевых категориях будут объявлены 8 февраля 2022 года.

Ранее появилась информация, что в ряды Американской киноакадемии в этом году будут приняты примерно вдвое меньше людей, чем это было сделано раньше. Таким образом планируется провести устойчивое расширение членства и организовать персональный подход к каждому академику. В течение последних нескольких лет академия перевыполнила план по увеличении доли женщин и представителей различных этнических групп в своем составе.

Трансляция церемонии вручения премии «Оскар», проведенная в апреле 2020 года, отметилась рекордным падением рейтингов. По данным издания Variety, который приводит цифры телеизмерителя Nielsen, за кинопраздником наблюдало всего 9,85 млн телезрителей. Это критически низкое число, оно почти на 13,75 млн зрителей (или на 58%) меньше, чем было в 2020 году. Рейтинг трансляции составил скромные 1,9 пункта.

Годом ранее церемонию вручения главных кинонаград Америки смотрело 23,6 млн зрителей. В 2019-м их было 29,6 млн, а в 2018-м − 26,5 млн.

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28.05.2021 Автор: Виолетта Палий