«Лучшим фильмам» «Оскара» прописали обязательства разнообразия

Американская киноакадемия вводит новые правила отбора картин, которые могут претендовать на получение премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Озвученные критерии, по мнению инициаторов изменений, должны поспособствовать «справедливому представительству на экране и вне него». Условия касаются участия в проектах женщин, меньшинств, рассовых и этнических групп, а также сюжетов проектов.

Так, например, по новым правилам главную или одну из ведущих ролей второго плана в таком фильме должен играть представитель какой-то расовой или этнической группы. Женщинами, представителями расовой или этнической группы, представителями ЛГБТ или людьми с ограниченными возможностями должны быть не менее 30% исполнителей второстепенных и менее значимых ролей. То же относится к членам съемочной группы. На этих же группах должна быть сфокуссирована основная сюжетная линия или тема фильма. И, наконец, как минимум две творческие руководящие должности должны занимать женщины, представители меньшинств или «иных расовых и этнических групп».

Это лишь некоторые из названных критериев. Все они теперь сгруппированы в четыре стандарта. Отбор картин по новым правилам станет обязателен с 2024 года. Тогда, чтобы получить номинацию «Лучший фильм», картине придется соответствовать минимум двум стандартам из четырех.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

09.09.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety