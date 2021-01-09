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Сборы сиквела «Последнего богатыря» приближаются к 1,4 млрд рублей

Отличную выносливость демонстрирует «Огонь»

Согласно предварительным и неофициальным данным, по итогам 8 января сборы семейного фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА составили 1,391 млрд рублей. Среди лидеров проката вновь выделялась приключенческая картина ОГОНЬ, даже слегка увеличившая свою дневную кассу. Теперь в активе проекта Алексея Нужного уже более 500 млн рублей

Более подробно о предварительных результатах проката 8 января 2021 года читайте в материале нашей специальной рубрики, посвященной «новогодней битве».

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09.01.2021 Автор: БК

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