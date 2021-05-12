Стала известна дата выхода «Пальмы» в японский прокат

Уже за несколько недель до выхода на экраны японская версия ПАЛЬМЫ, которая получила название ИСТОРИЯ АКИТЫ И ПАЛЬМЫ, установила рекорд – предпродажи превысили 45 тысяч билетов, что эквивалентно 500 тысячам долларов. Таким образом, лента в 4-5 раз опередила результаты предпродаж не только других российских картин в Японии, но и таких голливудских хитов как ФОРД ПРОТИВ ФЕРРАРИ, АНГЕЛЫ ЧАРЛИ, ДОКТОР ДУЛИТТЛ, ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА, ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ в 4D и другие. Дистрибуцией проекта занимается Tokyo Theatres Co Inc.

«Это абсолютный рекорд предпродаж по всем категориям зарубежных картин в нашей стране, — комментирует г-жа Юмико Масуда, глава компании «Хэйсэй Прожект» и продюсер ИСТОРИИ АКИТЫ И ПАЛЬМЫ. — Раньше эти показатели никогда не превышали 10 тысячи билетов, на любой иностранный фильм. Мы надеемся, что это не предел и цифры дойдут до 55 тысяч. Несмотря на объявленный в густонаселённых районах страны режим чрезвычайной ситуации и закрытие крупных сетей кинотеатров, картина выйдет в прокат в намеченные сроки 28-го мая. Хотя такие фильмы, как «Годзилла против Кинг Конга» временно сняты с проката».

Продюсер отмечает, что интерес к ИСТОРИИ АКИТЫ И ПАЛЬМЫ очень высок, к его выходу подключились главы больших корпораций, члены крупнейшего общества по поддержке породы Акита, многочисленные фонды помощи животным.

«Когда мы задумывали этот фильм, то, в первую очередь решили это сделать для сохранения породы собак Акита. В последнее время в Японии идёт уменьшение количества и заводчиков, и владельцев. В то же время появляется много брошенных собак, которые просто погибают. И как призыв сохранить породу и повысить социальную ответственность за приручаемых животных, задумывалась японская версия ПАЛЬМЫ.

В японскую версию фильма входят сцены, снятые в префектуре Акита в с участием японских и российских актеров. Действие этих эпизодов происходит в 2020 году, а главным героем выступает повзрослевший Коля в исполнении Александра Домогарова — он прилетает в Японию для покупки собаки породы акита.

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12.05.2021 Автор: Виолетта Палий